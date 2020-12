“Stava con lui!”. Giacomo Urtis, chi è l’ex fidanzato (famoso) del chirurgo e concorrente del GF Vip

Scelte decisive ma anche nuovi ingressi al GF Vip di Alfonso Signorini. In questi giorni infatti i “vecchi” vipponi sono chiamati a scegliere se rimanere al reality, prolungato fino a febbraio, oppure abbandonare la Casa di Cinecittà per tornare dai propri affetti per le feste natalizie. Intanto il ‘vippone’ a tempo Giacomo Urtis diventerà concorrente ufficiale del reality show.

Finora Giacomo Urtis, anche noto come il chirurgo dei vip, è stato in Casa come guest star e dunque non ha mai partecipato alle nomination. Ma venerdì sera da ospite diventerà concorrente a tutti gli effetti, rientrando quindi anche nelle temutissime votazioni. Una notizia che i concorrenti non sanno ma che, forse, immaginano. E sperano, perché in molti si auguravano la permanenza del chirurgo, che ha portato una ventata di allegria.















Intanto sono in tanti che in questo periodo si stanno interessando alla vita privata di Giacomo Urtis. Nato il 28 settembre 1977 a Caracas in Venezuela, vive in America Latina i suoi primi anni di vita prima di trasferirsi in Italia, precisamente in Sardegna ad Alghero. Appassionato e ossessionato dalla bellezza, una volta finiti gli studi, Giacomo Urtis si iscrive alla facoltà di Medicina e Chirurgia, si specializza in Dermatologia e Venereologia e alla fine consegue un master in Chirurgia Estetica.















Grazie alla sua bravura entra nel mondo dello spettacolo e diventa ufficialmente il chirurgo dei vip. La sua azienda si chiama 'Dr. Urtis Clinic' ed è formata da una fitta rete di specialisti in Chirurgia e Medicina Estetica oltre che in Dermatologia. Una Clinica è a Roma, una a Milano e recentemente ha aperto un centro specializzato in dimagrimento a Sassari. Ovviamente anche il lato sentimentale di Urtis è finito sotto la lente d'ingrandimento degli appassionati del Grande Fratello Vip. Nel passato del chirurgo dei vip c'è un personaggio molto noto ai telespettatori della televisione italiana.









Stiamo parlando di Rodrigo Alves, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ospite dei salotti di Barbara D’urso che recentemente ha fatto il percorso di transizione per diventare donna (oggi, infatti, si chiama Jessica). A beccare Rodrigo Alves baciarsi con Giacomo Urtis (il chiacchieratissimo chirurgo dei vip) era stato il settimanale Nuovo Tv qualche anno fa: i due erano stati sorpresi a baciarsi in un noto locale. Secondo il tabloid Sun i due sarebbero stati insieme per poco tempo ma sono sempre rimasti in ottimi rapporti.

