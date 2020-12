I giorni festivi del Natale e del Capodanno si avvicinano sempre più e l’ultimo giorno dell’anno le reti televisive danno sempre spazio a programmi per salutare l’anno in corso e inaugurare quello nuovo. Sicuramente su Rai 1 vedremo ‘L’anno che verrà’ con Amadeus e anche La7 quest’anno ha deciso di sperimentare con una puntata speciale di ‘Propaganda’. Su Canale 5 tutti si aspettano di vedere all’opera Federica Panicucci con il suo ‘Capodanno in musica’, ma nulla è scontato.

Alcuni giorni fa il giornale ‘Il Fatto Quotidiano’ aveva già sganciato una bomba, infatti Alfonso Signorini avrebbe preso il posto della trasmissione della conduttrice Mediaset con un appuntamento speciale con il ‘Grande Fratello Vip’. Nelle ultime ore sono arrivate altre informazioni, sempre più dettagliate, che se confermate sarebbero davvero clamorose e storiche. A riferirle è il noto blog televisivo ‘TvBlog.it’. Andiamo a scoprire insieme quali sono queste scottanti rivelazioni. (Continua dopo la foto)















Il popolare blog ha dunque lanciato un’indiscrezione roboante: “Siamo venuti a conoscenza che il veglione di San Silvestro su Canale 5 sarà animato proprio da Alfonso Signorini, insieme alla sua amata truppa di concorrenti del Grande Fratello Vip 5”. Quindi, un vero e proprio smacco del direttore del settimanale ‘Chi’ nei confronti della collega, che non l’avrà presa sicuramente bene. Si è in attesa di comunicati ufficiali da parte del Biscione, ma le voci prendono ogni giorno sempre più corpo. (Continua dopo la foto)















L’appuntamento con il ‘GF Vip’ arriverebbe subito dopo aver ascoltato le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che il 31 dicembre di ogni anno lancia un messaggio di auguri alla nazione. Non ci sarebbero solamente le immagini provenienti dalla Casa più spiata d’Italia, ma in studio avremmo non solo Signorini, ma anche gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Non è mai successa una cosa del genere da quando esiste il reality show, quindi si potrebbe entrare nella storia. (Continua dopo la foto)









Gli ascolti del 3 dicembre 2020 hanno creato un bel trambusto, soprattutto perché per certi versi sono unici. A fare il boom di ascolti tv è stato, udite udite, Mattino Cinque con Federica Panicucci. Il programma che intrattiene il pubblico di Canale 5 la mattina ha registrato la presenza di 1.256.000 telespettatori (19%) nella prima parte, 1.201.000 (19.1%) nella seconda e 974.000 (15.4%) nella terza.

