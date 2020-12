C’era grande curiosità attorno al modo in cui Pupo avrebbe interpretato il suo nuovo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. E gli spettatori sicuramente non sono rimasti delusi. Il cantautore e paroliere di Ponticino ha infatti impresso il suo marchio e la sua parola si integra bene con quella, ben diversa, di Antonella Elia. I loro giudizi sui concorrenti sono sempre diretti e ficcanti.

Enzo Ghinazzi, questo il suo vero nome, è intervenuto recentemente in merito ad una vicenda con protagonista Rosalinda Cannavò. L'attrice ha deciso infatti di cambiare il suo nome d'arte, Adua Del Vesco. E Pupo si è detto contrario perché nel suo caso il nome gli ha portato fortuna, quindi mai cambiarlo. Ma dietro questo suo giudizio c'è una ragione ben precisa che tira in ballo l'origine del suo nome d'arte.















Pupo ha fatto riferimento ad un episodio del 1992 quando si presentò come Enzo Ghinazzi e non con il nome d'arte. Beh, le cose non andarono esattamente come sperato. Dunque meglio presentarsi sempre come Pupo. Ed effettivamente il successo per il cantautore aretino è arrivato eccome. Che sia stato il suo pseudonimo a portargli fortuna? Chi può dirlo. Intanto andiamo a scoprire come è nato il nome d'arte Pupo e chi lo ha inventato.















Il nome Pupo fu scelto dal discografico Freddy Naggiar, al secolo Federico Naggiar, il primo a credere veramente nel cantautore classe 1955. Il nome fu scelto perché faceva apparire Enzo Ghinazzi ancora più giovane di quanto non fosse. In realtà i primi due 45 giri passarono piuttosto inosservati, fu il terzo "Io solo senza te" ad entrare in classifica. Da lì in poi la popolarità di Pupo crebbe e col tempo, oltre ai successi personali, diventò anche autore per altri artisti della casa di Naggiar.









Dunque non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip per poter ascoltare cosa dirà il nostro Pupo sulle ultime vicende della casa. Di sicuro arriveranno presto altri siparietti con Antonella Elia, come quando Pupo era intervenuto nella diatriba tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. “Presentale un miliardario” le parole di Pupo rivolte ad Elisabetta e subito Antonella si alzò di scatto per andare ad ‘aggredire’, per modo di dire, Pupo responsabile di una quella che considerava una caduta di stile nei confronti di Selvaggia.

