“Ha ceduto anche lei…”. Csaba Della Zorza mai vista così. Il volto della tv cambia look e dice addio ai capelli nero corvino

Csaba Dalla Zorza è la nuova giudice di Bake Off Italia. Famosa in televisione per i suoi programmi di cucina e di buone maniere, è arrivata al successo con Cortesie per gli ospiti, programma in cui i tre conduttori giudicano la serata che i concorrenti offrono ai loro ospiti.

Ognuno dei giudici valuta un elemento della serata: l'arredamento della casa, il modo di apparecchiare la tavola e di intrattenere gli ospiti e le portate. Non mancano all'interno delle singole puntate i commenti dei tre conduttori agli eventi delle serate. Csaba è una food writer ed è stata la prima a fare questo lavoro in Italia. Insomma, una persona molto intraprendente che segue le proprie passioni con tenacia e determinazione.















Csaba ha studiato comunicazione e si è specializzata in questo campo grazie alle collaborazioni nel settore dell'editoria periodica femminile. Ha iniziato con Arnoldo Mondadori Editore e con Condé Nast Publications. Poi si è diplomata come chef in cucina tradizionale francese alla scuola Le Cordon Bleu di Parigi.















Sempre, elegante, sobria, impeccabile e attenta alle buone maniere, Csaba ha stupito quando in questi giorni si è presentata sui social presentandosi con i capelli grigi. Insomma, addio tinta nero corvino e benvenuta naturalezza. Nel suo ultimo post su Instagram, l'esperta di bon ton appare con i capelli striati di fili argentei.









Il trend del #greyhairdontcare è stato predominante nel 2020, iniziato con la transizione dal biondo al grigio di Jane Fonda, ad opera di Jack Martin, e recentemente di Carolina di Monaco, che all’ultima festa nazionale del Principato li ha mostrati ben visibili con in testa un cerchietto bold nero.

