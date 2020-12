È accaduto a L’Eredità: il super campione Massimo Cannoletta perde il “triello” e viene eliminato dal quiz di Flavio Insinna su Raiuno. Il giorno dopo la messa in onda della puntata al centro delle polemiche in cui Cannoletta ha dato una risposta sbagliata per perdere apposta i 180mila euro e far giocare gli altri concorrenti, è accaduto qualcosa. I telespettatori sono rimasti a bocca aperta: il divulgatore salentino non indovina “bambagia” e se ne torna tronfio a casa.

Ma potrebbe non andare così e adesso vi spieghiamo il perché. Massimo, ribattezzato simpaticamente il “Google vivente” dal conduttore Flavio Insinna, ha deciso di dare a posta una risposta sbagliata per dare la possibilità a un altro concorrente, Tommaso, che fino a quel momento aveva risposto correttamente a tutte le domande, di andare alla ‘ghigliottina’. Un gesto inaspettato anche da parte di Insinna, che mai prima di allora aveva assistito ad una scena simile. Ma ecco la novità, spoiler: polemiche in arrivo! (Continua dopo le foto)





























Quello di Massimo Cannoletta potrebbe non essere un addio, perché Insinna ha annunciato che per lui a norma di regolamento è previsto il ripescaggio: “Non è un arrivederci ma un ciao. Come nei videogiochi si ottiene dopo 7 ghigliottine una vita, con la possibilità di ritornare”. Cosa vi avevamo annunciato?! Altre polemiche in arrivo. Peccato che il gesto cavalleresco di Massimo (campione da 27 puntate) non sia servito: prima del turno di Tommaso, infatti, è toccato a un’altra sfidante, Francesca, che ha approfittato dell’occasione rispondendo correttamente al quesito, aggiudicandosi così il titolo di campionessa. (Continua dopo le foto)









Massimo Cannoletta ha 46 anni, una laurea in scienze politiche e parla quattro lingue. Lavorava sulle navi da crociera e ha fatto per due volte il giro del mondo. “Chi ero prima de L’Eredità? Ero e sono una persona a cui è sempre piaciuto raccontare storie per fare stare meglio le persone. Comunicare è la mia passione. Sì, avevo già partecipato a questo programma, ma era stato solo un assaggio, ero stato subito eliminato. Ma quella breve esperienza era stata comunque sufficiente per lasciarmi la convinzione che prima o poi sarei dovuto tornare. Ed eccomi qui”.

“Io a Domenica In”. Mara Venier sotto attacco, ecco chi vuole prendere il suo posto