Fine di un incubo e fine di un sortilegio. Sembra infatti che qualcosa nella vita di Gemma Galgani stia succedendo. Dopo anni difficile la dama vede la luce in fondo al tunnel. Gemma Galgani che in questi anni è diventata uno dei personaggi di punta del dating show di Maria De Filippi grazie anche alla storia con Giorno Manetti, sembra prossima a una nuova unione.

Anche se, proprio Manetti sembra sottendere che i pensieri di Gemma Galgani guardino altrove. Nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista tirando velenose frecciatine e sottolineando come la dama non troverà mai l’amore perché non lo cerca davvero. “Come ho detto a Maria De Filippi, io sono stato il suo Freccia Rossa e, quando sono passato nella sua stazione, lei non è salita a bordo – ha detto il Gabbiano – Non ha bisogno di cercare il suo uomo ideale in Tv da 11 anni perchè se facessero tutti come lei si fermerebbe il mondo…”. Continua dopo la foto















Gemma Galgani non rispnde proseguendo il suo percorso nel programma con ben due cavalieri, Biagio e Maurizio con una scelta che potrebbe essere prossima. E proprio con Maurizio è scattato un bacio molto passionale. “Era particolarmente euforica. Prima di bere e anche dopo. Durante la cena vedevo lei come una forza esplosiva. Non riuscivi a tenerla ferma. Ci siamo abbracciati, lei mi toccava”. Continua dopo la foto















E riprende: “Esuberanza spaventosa. Mi ha rubato un bacio molto passionale. Ho avuto tanta voglia di baciarla”, ha raccontato Maurizio scatenando ovviamente la reazione di Tina Cipollari. “Tra noi c’è stata armonia fisica. – ha ribattuto Gemma – C’è stato un bacio molto bello e passionale”. Parole che hanno scatenato la reazione di Maria De Filippi. “Hai perso la testa, Gemma?”, ha detto la conduttrice tra le risate. Continua dopo la foto











E forse è davvero così Gemma ha voluto dire la sua al settimanale ufficiale di Uomini e Donne: “Mi piace davvero e ci sono tutte le premesse perché succeda qualcosa di bello almeno da parte mia”. Ha continuato dicendo che Maurizio è un uomo che sa quello che vuole, che è alla ricerca di una relazione con una donna che non gli crei problemi. “E’ una persona molto riflessiva e attenta nell’ascolto”, ha aggiunto Gemma Galgani. Nella puntata di ieri i due hanno raccontato al pubblico e ai presenti in studio di essersi baciati in maniera passionale. A

Ti potrebbe interessare: “Una storia di una notte con lui”. Elisabetta Gregoraci, la bomba del giorno in diretta