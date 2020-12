La storia tra Brunilde Habibi e Armando Incarnato sta caratterizzando le puntate di Uomini e Donne. Appena è entrata nel parterre c’è subito stato uno scambio di sguardi con il cavaliere napoletano e da quel momento è iniziata la loro frequentazione. Tra loro ci sono stati non pochi problemi, ma la conoscenza sta continuando. Brunilde è convinta che Armando “faccia il duro solo per nascondere un cuore tenero”. Le piacerebbe vederlo aprirsi, per scoprire “la parte che nasconde”.

Una frequentazione che va avanti tra alti e bassi. Incarnato l'aveva accusata pubblicamente in studio rivelando di avere dei messaggi che lei gli aveva inviato prima ancora di prendere parte al programma. Tuttavia Brunilde va avanti per la sua strada e in una intervista su Uomini e Donne Magazine, la dama di origini greco albanesi ha spiegato che non teme la concorrenza di Lucrezia Comanducci, da poco rientrata nel programma: quest'ultima ha puntato il suo mirino su Armando Incarnato.















Eppure i più attenti avranno notato che Brunilde Habibi non è una presenza totalmente nuova nel programma di Maria De Filippi. Sempre all'interno della stessa intervista, la dama ha confermato che aveva già partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice. Allora sul trono sedevano Andrea Cerioli e Jonas Berami.















Si tratta dell'edizione 2014 del programma: Brunilde scese per un appuntamento al buio, ma deciso presto di abbandonare il percorso, in quanto era come se non lo sentisse suo. A distanza di sei anni, quindi, ha deciso di tornare a far parte del programma, ma in un'altra veste: oggi è una dama è gli occhi sono spesso puntati su di lei. È arrivata in questa nuova stagione della trasmissione senza dichiararsi per nessuno, in quanto non sapeva chi si sarebbe trovata davanti, dal momento che non seguiva assiduamente le puntate per via del suo lavoro.









Brunilde ha anche spiegato di essersi sentita un po’ “fuori luogo” appena è rientrata nel programma. Ha ammesso che c’è stato imbarazzo nel presentarsi nuovamente davanti alle telecamere dopo l’esperienza di qualche anno prima. Poi ha notato la presenza di Armando Incarnato: tra loro un rapido gioco di sguardi e da quel momento la dama ha deciso di frequentarlo. Va anche detto che Brunilde sta proseguendo la conoscenza con Riccardo Guarnieri e ha ammesso di non temere neanche la concorrenza di Roberta Di Padua. Brunilde, infatti, ammette di essere una persona molto sicura di sé.

