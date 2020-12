“Una storia di una notte con lui”. Elisabetta Gregoraci, la bomba del giorno in diretta

Di Elisabetta Gregoraci si continua a parlare dentro e fuori la Casa. Al GF Vip la conduttrice e showgirl è al momento impegnata a risanare i rapporti con alcune sue inquiline, come Rosalinda Cannavò e soprattutto Giulia Salemi, con cui ha avuto forti discussioni per una vecchia vacanza in Sardegna ai tempi del suo matrimonio con Flavio Briatore. Inoltre dovrebbe arrivare a breve anche la sua decisione definitiva sulla permanenza o meno al reality.

Era stata tra i primi vipponi a dirsi convinta di abbandonare il gioco alla scadenza del contratto, quindi il 4 dicembre, ma chissà. Magari le rassicurazioni di Alfonso Signorini l’hanno fatta cambiare idea. Ma veniamo al “fuori”. Sui giornali e nei salotti tv si parla spesso di Eli e nell’ultima puntata di Mattino 5 è uscito un grosso scoop. (Continua dopo la foto)















Anche nella trasmissione di Federica Panicucci si dedica ampio spazio al GF Vip e venerdì si è parlato anche di Filippo Nardi che potrebbe finalmente riavvolgere il nastro e ripartire da dove tutto è iniziato, dal Grande Fratello appunto. Il Conte è infatti dato come nuovo concorrente anche se non è chiaro quando di preciso varcherà la porta rossa. (Continua dopo la foto)















Ma ecco che durante la parentesi Filippo Nardi il fotografo Andrea Franco Alajmo, in collegamento con lo studio di Mattino 5, ha sganciato la bomba della giornata che ha spiazzato molti dei presenti in studio anche se la storia risalirebbe a 15 anni fa, quando erano entrambi liberi: “È una settimana che circola voce che lui abbia avuto una storia di una notte con Elisabetta Gregoraci diversi anni fa, solo una notte non di più, io l’ho chiamato immediatamente per sapere la sua versione”. (Continua dopo le foto)











“L’ho chiamato – ha proseguito il paparazzo – e molto elegantemente mi ha detto che di questa cosa non vuole parlare, non parlerà mai delle storie che ha avuto con le donne soprattutto se si tratta di una mamma. Soprattutto in questo momento che è già abbastanza ‘inguaiata’ per conto suo al GF, non vuole buttare benzina sul fuoco”. Un gesto che è stato particolarmente apprezzato da Federica Panicucci: “Finalmente una persona normale, perbene, educata”. La conduttrice ha ammesso infatti di non aver gradito molto alcuni interventi dei presunti ex di Eli delle ultime settimane.

