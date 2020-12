Anche se presto se ne aggiungeranno altri, Giulia Salemi è una dei concorrenti più “nuovi” di questo GF Vip. Entrata nella casa solo da poche settimane, l’influencer e modella è riuscita subito a farsi notare. Alle sue spalle aveva l’esperienza al reality del 2018, quando aveva perso la testa per Francesco Monte, ma è chiaro che le basta poco per conquistare tutti. Vipponi e pubblico.

Negli ultimi giorni, poi, ha tenuto banco il caso "vacanza in Sardegna" ai tempi del matrimonio di Elisabetta Gregoraci con Flavio Briatore, a cui Giulia avrebbe mandato diversi messaggi. Una faccenda che è stata tirata fuori in diretta da Alfonso Signorini e ha avuto parecchi strascichi in settimana, fino a quando le due hanno avuto un lungo chiarimento nel pomeriggio di giovedì.















Ma di certo nella nuova puntata del GF Vip Alfonso Signorini non mancherà di tornare su quell'argomento spinoso che Eli non avrebbe mai voluto rendere pubblico. "Lui non sta facendo il GF, poi escono giornali e cose e lui si arrabbia molto. Lo mettiamo in mezzo e mi devo sorbire avvocati e altre cose. Non mi piace questa cosa", ha detto la Gregoraci accusando la Salemi di aver fatto troppi confessionali su questa storia.















È altrettanto certo che si continuerà a parlare dei look sfoggiati al reality da Giulia Salemi. Come le altre vippone, in diretta preferisce outfit più sofisticati, tra paillettes e minigonne colorate, rispetto a quelli della quotidianità. In settimana appare spesso in tenuta casual, con capi sportivi ma sempre di moda, e completamente struccata. Gioca molto anche sui capelli, che a volte tiene super lisci e altre ondulati.











Di fatto nella Casa Giulia ha sempre portato i suoi bellissimi capelli lunghi, fluenti e con la riga centrale. A quanto pare, però, nelle ultime ore l’influencer ha deciso di fare una piccola rivoluzione alla sua immagine, mostrandosi con un’inedita frangia a tendina. Dal cerchietto nero è infatti spuntato un ciuffo decisamente più corto del solito sulla sua fronte. Non si sa se il taglio drastico è definitivo o se si tratta solo di una parrucca, visto che spesso i ragazzi si sono divertiti a “cambiare look” con tanto di capelli posticci. Aspettiamo di vederla in diretta.

