Tommaso Zorzi da quando ha messo piede nel GF Vip ha chiesto ad Alfonso Signorini di mandargli un ragazzo gay nella casa, un nuovo vippone cui flirtare e provare a far nascere qualcosa di più che un’amicizia. Il direttore di Chi ha promesso all’influencer milanese che entro la fine dell’anno arriverà un ragazzo per lui, ma sembra proprio che nella casa del GF Vip c’è già un concorrente interessato a Tommy. E non stiamo parlando di Malgioglio.

Proprio ieri Tommaso Zorzi si è rintanato nel suo letto, nella camera blu, ed ha cercato conforto tra le braccia di Maria Teresa Ruta. A tentare di dargli manforte sono giunti anche Pretelli, Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Il motivo? L’abbandono del reality da parte dell’amico Oppini. I suoi compagni di avventura hanno provato a risollevarlo, spiegandogli che Francesco potrà rivederlo presto, a Milano, laddove decida definitivamente di dire addio al GF Vip. Ma Tommy dovrebbe star su perché c’è un Vip che è super interessato a lui, e non stiamo parlando di amicizia… (Continua dopo le foto)





























Così come riportato da Biccy, ieri sera Giacomo Urtis ha confessato a Selvaggia di essersi preso una cotta per Tommaso Zorzi e dopo averle detto di non spifferare la cosa in giro ha aggiunto: “Tommaso si è preso una sbandata, ma non capisce che è etero quell’altro“. Parlando del suo interesse per Zorzi e di quello di Selvaggia per Pierpaolo, Urtis ha detto alla Roma: “La settimana prossima cambia tutto. Per te si smuove qualcosa, visto che esce lei e per me non so“. Ovviamente si riferisce al fatto che la Gregoraci e Oppini abbandoneranno il reality. Selvaggiona però non è la persona migliore a cui raccontare un segreto, perché poco dopo la confessione dell’amico ha detto tutto a Dayane Mello, costringendo Giacomo a ritrattare: “Ma io scherzo. Non dire così. Vabbè dai vedremo“. (Continua dopo le foto)









Nel frattempo Tommaso Zorzi, ignaro di tutto, pare troppo assorbito dalla questione abbandono di Francesco Oppini. I due vipponi in questi giorni hanno rimarcato che il loro legame di amicizia resisterà alla lontananza di qualche settimana, che una volta usciti entrambi dal bunker di Cinecittà si ritroveranno come se il tempo non li avesse mai tenuti lontani. Nel frattempo il Natale si avvicina e il GF Vip è pronto a cambiare volto per via di abbandoni e entrate a gioco in corso imminenti.

