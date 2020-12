“Tu hai avuto il Covid”. X Factor, la gaffe terribile di Mika. Imbarazzo in studio: “Non lo sapeva nessuno e ora…”

È stata una puntata pregna l’ultima di X Factor e durante l’hot Factor al termine della puntata Mika ha detto qualcosa che non doveva dire. Mydrama è l’eliminata della semifinale di X Factor2020, al termine della puntata come sempre ci sono i commenti durante l’Hot Factor. Nel tentativo di voler consolare Hell Raton per la perdita della concorrente, ma anche di sottolineare il grande lavoro fatto in questa edizione, Mika, però commette una gaffe: “Ha lavorato tanto anche quando era bloccato con il Covid”.

Un’affermazione che gela tutti e Hell Raton inizialmente non la prende bene: “Noooo non lo sapeva nessuno! Ok, Mika ha appena fatto una gaffe! Nel periodo di preparazione di queste ragazze, io sono stato quarantenato e a distanza ho lavorato con loro in un percorso molto difficile. Ne approffito per ringraziare Emma Marrone che mi è stata particolarmente vicino”. La semifinale di X Factor 2020 è andata in onda giovedì 3 dicembre e non è altro che il sesto Live. (Continua a leggere dopo la foto)















Questa edizione si concluderà infatti al settimo Live, ci sarà una puntata in meno. La voce è circolata già a inizio gara, ma giovedì scorso Alessandro Cattelan lo ha confermato parlando al pubblico a casa. Il pubblico e i giudici hanno quindi scelto i quattro finalisti di questa edizione. (Continua a leggere dopo la foto)















Tre di loro sono arrivati dritti in finale senza passare dal ballottaggio, mentre il quarto ha dovuto affrontare un ostacolo in più. I finalisti di X Factor 2020 sono Casadilego, Little Pieces of Marmelade, NAIP e Blind. Casadilego non è una sorpresa in questa finale. La cantante di Hell Raton è riuscita a mettere d’accordo tutti, giudici e pubblico, sin dal primo Live. (Continua a leggere dopo la foto)











Anzi, sin dalle Audizioni. La sua voce è entrata nel cuore di tutti e ha cullato il pubblico in tutte le puntate. Si è messa in gioco nel suo percorso, ma senza perdere di vista chi è davvero Casadilego. Hell Raton non può che essere orgoglioso della sua Under Donna, uno dei veri talenti di questa 14esima edizione.

Ti potrebbe anche interessare: “Francesco Oppini lascia la casa”. GF Vip, Tommaso Zorzi a pezzi: “Come farò senza di lui?”. E spunta una telefonata di Alba Parietti