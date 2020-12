Tempo di scelte al GF Vip. In queste ore, prima della nuova diretta, gli inquilini della Casa più spiata d’Italia sono chiamati a scegliere se rimanere al reality, prolungato fino a febbraio, oppure abbandonare per tornare dai propri affetti per le feste natalizie. Elisabetta Gregoraci, ma anche Francesco Oppini, sembra decisa a non continuare l’avventura al GF Vip, tanto più che questi ultimi giorni sono stati molti complicati per lei.

La lite con Giulia Salemi di lunedì ha portato strascichi in settimana, fino al faccia a faccia delle due nel pomeriggio, dove hanno cercato di chiarire la faida legata alla famosa estate in Sardegna durante la quale l’influencer ha scambiato dei messaggi con Flavio Briatore. È stato lì che Eli ha rivelato di aver anche discusso con l’ex marito a causa di quei messaggi, poi ha aggiunto che adesso Briatore sarà molto arrabbiato perché è stato messo in mezzo. (Continua dopo la foto)















“Avevi detto che non ne avresti più parlato – ha esordito Eli -e che era chiusa. Poi in puntata vedo che hai fatto mille confessionali dove parlavi di quella storia, allora mi sento presa in giro. A parte che so già che quello (Briatore, ndr) è incavolato di sicuro, ma poi anche per me e te, ci eravamo dette di non parlarne più e non è stato così”. “E poi c’è una terza persona che non voglio mettere in mezzo”. (Continua dopo la foto)















“Lui non sta facendo il GF, poi escono giornali e cose e lui si arrabbia molto. Lo mettiamo in mezzo e mi devo sorbire avvocati e altre cose. Non mi piace questa cosa – ha proseguito accusando Giulia di aver fatto troppi confessionali su questo argomento -Io ho detto il discorso del pernottamento che hai chiesto, questo è vero. Non ho detto però che tu hai chiesto soldi, attenta alle parole. Senti, non ho detto che tu vuoi le cose pagate. Non ho parlato di queste robe. […] Non fare la santarellina perché tu sei arrivata e hai detto ‘io non ho nessun pregiudizio, ma potrei dire tante cose che mi hanno detto di te’”. (Continua dopo foto e post)











E ancora: “Tu hai parlato di altre persone che ti avrebbero detto delle cose su di me, ma io non parlo di ‘sentito dire’, io ero in casa con Flavio quando tu chiamavi, ero presente. Poi se tu entri nel locale, saluti affettuosamente Flavio, a me non mi calcoli, poi arrivano le telefonate e le cose. Io ho discusso con lui all’epoca per queste cose, capisci? Poi calcola che io non sto più con lui da 3 anni e non da 5, quando ci siamo viste e dici che sono stata snob. […] Io mi ricordo anche quando è arrivata una telefonata per alcune robe… Io conosco Flavio che si arrabbia molto, lui dice ‘non faccio io il GF non mi tirare in mezzo’”.

“Francesco Oppini lascia la casa”. GF Vip, Tommaso Zorzi a pezzi: “Come farò senza di lui?”. E spunta una telefonata di Alba Parietti

fbq('track', 'Gossip');