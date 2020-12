“So qual è la risposta giusta però stasera il ‘triello’ se lo merita lui, quindi gli rimando tutto indietro”. Così ha detto, tra lo stupore generale, Massimo Cannoletta, l’ormai celebre super campione de L’Eredità, prima di dare apposta una risposta sbagliata, consapevole di perdere così i 180mila euro che aveva accumulato nel corso del gioco e la possibilità di vincerli alla “ghigliottina”. È successo nel corso della puntata del quiz preserale di Rai 1 andata in onda mercoledì 2 dicembre.

Massimo, ribattezzato simpaticamente il "Google vivente" dal conduttore, Flavio Insinna, ha deciso di dare apposta una risposta sbagliata per dare la possibilità a un altro concorrente, Tommaso, che fino a quel momento aveva risposto correttamente a tutte le domande, di andare alla 'ghigliottina'. Un gesto che gli fa davvero onore e che è stato accolto con un applauso da parte di Insinna, che mai prima aveva assistito ad una scena simile.















Peccato però che il gesto cavalleresco di Massimo (campione da 27 puntate) non sia servito: prima del turno successivo di Tommaso, infatti, toccava a un'altra sfidante, Francesca, che ha approfittato dell'occasione e ha risposto correttamente al quesito, aggiudicandosi lei il titolo di campionessa (pur avendo perso alla 'ghigliottina').















Massimo Cannoletta ha 46 anni, ha una laurea in scienze politiche e parla quattro lingue, lavorava sulle navi da crociera e ha fatto per due volte il giro del mondo. "Chi ero prima de L'Eredità? Ero e sono una persona a cui è sempre piaciuto raccontare storie per fare stare meglio le persone – ha raccontato in tv -.











Comunicare è la mia passione. Sì, avevo già partecipato a questo programma, ma era stato solo un assaggio, ero stato subito eliminato. Ma quella breve esperienza era stata comunque sufficiente per lasciarmi la convinzione che prima o poi sarei dovuto tornare. Ed eccomi qui”.

