Nuovi problemi in vista al ‘Grande Fratello Vip’ per una delle concorrenti. Stiamo parlando di Adua Del Vesco, finita nella bufera per un’affermazione davvero evitabile, che potrebbe anche avere delle conseguenze. Era intenta a chiacchierare nella stanza arancione con le coinquiline Dayane Mello e Selvaggia Roma, quando si è resa protagonista di un’affermazione offensiva. E nella puntata del 4 dicembre potrebbe esserci un intervento deciso da parte del conduttore Alfonso Signorini.

C’è chi ha paventato anche la possibilità di una squalifica immediata dal programma, anche se questa ipotesi non dovrebbe essere la più probabile. Indubbiamente avrà un rimprovero sonoro da parte del padrone di casa, che si sarebbe augurato di non avere più a che fare con questi episodi. La Mello stava consigliando a Selvaggia di stare al fianco di Rosalinda, se ci fosse l’eliminazione. A quel punto l’attrice siciliana è incappata nella gaffe che potrebbe anche costarle caro. (Continua dopo la foto)















La Del Vesco ha affermato: “Non ho bisogno di nessuno. Sta cosa che sembro handica…a, basta”. Selvaggia Roma si è subito accorta dell’accaduto e l’ha immediatamente ripresa. Anche perché la stessa influencer romana aveva fatto un’uscita simile: “Non mi fare nemmeno passare come mongo…de”. In poche ore è esplosa la rabbia nei confronti di Adua, che sicuramente si sarà pentita di questa affermazione. A protestare è ‘CoorDown’, l’associazione che tutela le persone down. (Continua dopo la foto)















Attraverso una nota stampa diramata dall’associazione, quest’ultima aveva chiesto la squalifica immediata di Selvaggia. Ma, visto che la Roma è ancora nella casa, difficilmente Adua sarà mandata via dal programma. Intanto, Selvaggia è stata attaccata duramente da Mercedesz Henger: “No, ma se la ride proprio. Fa anche le vocine. Prende in giro, sono schifata, che schifo. Biagio, non ho parole. Grazie per avermeli fatti ascoltare e ne riparleremo”. Per una motivazione ben precisa. (Continua dopo la foto)









Selvaggia avrebbe infatti detto che il fidanzato della figlia di Eva Henger, Lucas Peracchi, avrebbe avuto voglia di incontrare la gieffina quando Mercedesz sarebbe andata via. Quest’ultima ha precisato: “Ovviamente il mio che schifo non era rivolto a Lucas, ma a Selvaggia. Mi dispiace dire così perché non sentendo gli audio non potete capire la mia reazione, ma lei se la rideva proprio a parlare di una cosa che comunque potrebbe ferire, no?”.

