Amici, arrestato l’ex ballerino Catello Miotto. Prelevato a casa e rinchiuso in carcere: la condanna pesantissima

Un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Catello Miotto, è stato arrestato con accusa di violenza sessuale. Il ballerino, 35 anni, è stato portato in carcere per violenza sessuale. La vicenda risale al 27 febbraio 2010. Miotto era stato accusato di violenza dall’ex moglie di un suo amico e vicino di casa con cui, tra l’altro, il giorno della presunta violenza, aveva trascorso la serata in un noto locale del centro prima di essere cacciato dai buttafuori.

L'abuso sarebbe avvenuto il 27 febbraio del 2010 a Bagnaia (in provincia di Viterbo), quando il ballerino, dopo aver passato la serata con il vicino, invece di tornare nel suo appartamento, avrebbe suonato il campanello di quello sottostante, proprio quello dell'amico che invece era rimasto in discoteca.















In casa c'era la ex moglie dell'amico che accudiva la figlia malata. Dopo pochi minuti il 27enne avrebbe iniziato a fare della avances spinte alla donna che, a quel punto, avrebbe cercato di farlo uscire dall'appartamento. Infastidito dalla reazione, Catello avrebbe allora portato la donna in camera da letto per poi violentarla.















Il giovane sarebbe poi stato fermato dall'ex marito della donna, che, dopo averlo sorpreso chino sulla donna, lo avrebbe anche colpito. Catello si è sempre detto innocente, sostenendo che la donna era consenziente e che avrebbe inventato di sana pianta la storia dello stupro per paura della reazione dell'ex marito.









Il ragazzo si era traferito da qualche anno a Fano, dove aveva trovato lavoro, ed è qui che la polizia l’ha poi arrestato. La condanna è diventata definitiva lo scorso novembre. Catello Miotto, originario di Torre Annunziata, ha partecipato terza edizione di Amici di Maria De Filippi, ora dovrà scontare 2 anni e 11 mesi di reclusione.

