Nella puntata di domenica scorsa di ‘Live – Non è la D’Urso’ l’ex protagonista del ‘Grande Fratello Vip’ Guenda Goria è stata ospite. La figlia di Maria Teresa Ruta non ha vissuto momenti positivi, soprattutto a causa di alcune affermazioni di papà Amedeo, poi fortunatamente chiarite proprio quando lei era ancora dentro la casa più spiata d’Italia. Anche a livello sentimentale le cose non stavano andando molto bene, alla luce di alcune rivelazioni non proprio piacevoli sul partner.

Ma proprio grazie a Barbara D’Urso la ragazza ha avuto la possibilità di incontrarsi nuovamente con Telemaco Dell’Aquila. L’uomo ha rivelato di avere ancora interesse nei suoi confronti. Nella giornata del 3 dicembre, Guenda è ritornata a parlare della vicenda durante ‘Pomeriggio 5’. E qui ha svelato alcuni retroscena davvero clamorosi. Un risvolto inatteso, che farà comunque sicuramente felici i fan della Goria. Andiamo a vedere cosa ha confessato davanti alle telecamere. (Continua dopo la foto)















Lei e Telemaco sono rimasti chiusi in ascensore per un bel po’ di tempo e in tanti si sono chiesti cosa sia potuto succedere. Guenda Goria ha svelato tutti i dettagli: “Siamo stati insieme, ci siamo abbracciati molto. Ci siamo baciati, è un rapporto”. Dunque, almeno dal punto di vista fisico è ritornato quel contatto che tutti si aspettavano. Ma ha voluto anche mettere in chiaro una cosa: è ancora troppo presto per mettersi alle spalle, serviranno altri fatti concreti per riavere fiducia. (Continua dopo la foto)















Ricorderete infatti che pare lui fosse rimasto in contatto e si fosse anche visto con l’ex moglie, durante l’esperienza di Guenda al ‘GF Vip’. La giovane ha quindi precisato: “Adesso non posso dire che siamo tornati insieme. In questo momento della mia vita tornare insieme deve avere un’importanza diversa. Con Telemaco si è rotta un po’ la fiducia”. Dopo aver accantonato questo discorso, l’ex vippona ha lanciato una frecciatina nei confronti del papà, considerato ‘sciupafemmine’. (Continua dopo la foto)









A proposito di questo lato caratteriale del padre, che ama moltissimo stare con tante donne, Guenda Goria ha ammesso che tutto ciò ha causato parecchi litigi tra di loro: “Spuntano donne come funghi”. Quindi, Amedeo dovrà cambiare un po’ atteggiamento, almeno davanti alla figlia, per evitare che i loro rapporti possano deteriorarsi nuovamente nel prossimo futuro. Il giornalista è avvisato.

