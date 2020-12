“Secondo te, se non ho mai parlato…”. Aurora Ramazzotti, domanda imbarazzante e risposta ‘boom’. È gelo in studio

Nelle ultime settimane Aurora Ramazzotti ha preoccupato i fan dopo aver contratto il Covid-19, virus che ha colpito sia lei che il suo fidanzato Goffredo Cerza insieme al quale è andata a convivere a Milano dopo il lockdown.

"Ho avuto la tosse e a me non viene mai quindi mi sono resa conto che doveva essere per forza un virus. Speravo fino in fondo non fosse lui, ma invece poi era lui. Adesso sto molto meglio, ma ho avuto una fortissima sinusite", aveva spiegato la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. "L'ho capito subito e mi sono isolata – aveva continuato -. Fortunatamente abbiamo avuto la prontezza, dato che ci aspettavamo il lockdown, di confinarci. Quindi io e Goffredo non abbiamo avuto contatti con tante altre persone".















Dopo la quarantena, per quanto possibile, la Ramazzotti è tornata alla vita di tutti i giorni. Durante l’ultima diretta del programma, la figlia di Michelle Hunziker è stata ospite del giornalista Alessio Poeta che l’ha interrogata su un argomenti fino a ora rimasto, per così dire, tabù. Nel passato della giovane, infatti, c’è stato un amico (vip) sparito di punto in bianco e in tanti si sono chiesti il motivo di questa rottura.

Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Incalzata da Poeta sui motivi della lite con l'influencer milanese, Aurora è apparsa subito a disagio chiudendo velocemente la questione: "Secondo te, se io non ho mai parlato di questa cosa", ha detto svelando però di guardare il GF Vip e di volere ancora bene a Zorzi.















Tommaso ha più volte parlato della lite con Aurora Ramazzotti, manifestando la sua voglia di fare pace con lei. Aveva rivelato di essersi allontanato dalla ragazza dopo essersi risentito per una sua decisione: cancellare una loro vacanza a due per stare accanto al fidanzato Goffredo Cerza che aveva perso la nonna. "Io non parlo con Aurora perché questa estate non è venuta con me in vacanza a Capri perché era morta la nonna di Goffredo", aveva detto.









“Auri è una delle cose più belle che mi siano capitate nella mia vita e non l’apprezzo perché devo concentrarmi sempre sulle cavolate. Io non le parlo dal 3 luglio e sto male. – aveva detto – Prima di entrare qua Michelle mi ha scritto un messaggio stupendo per dirmi: ‘Cerca di fare pace con Auri perché ci state male entrambi’, ed è la verità, ma purtroppo ho un brutto carattere. Auri è un pezzo di cuore, io sono il suo migliore amico e lei è la mia migliore amica. Lei per me farebbe qualsiasi cosa”.

