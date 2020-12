Nel consueto appuntamento con ‘Pomeriggio 5’ si è parlato ancora una volta del ‘Grande Fratello Vip’. Barbara D’Urso è solita soffermarsi sul programma condotto da Alfonso Signorini, con i vari ospiti in studio. E nel mirino è finita Selvaggia Roma, che è stata attaccata duramente in diretta. In un certo senso sono state le dichiarazioni della padrona di casa ad aver incendiato gli animi. Ciò che avrebbe detto l’influencer romana ha fatto imbestialire non poco l’ospite in questione.

Nella trasmissione Mediaset erano infatti presenti Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. La giovane alcuni giorni fa ha confessato di aver ascoltato alcuni audio nei quali la gieffina avrebbe riferito che Lucas era interessato ad incontrarla a casa, nel momento in cui la fidanzata fosse andata via. E Biagio D’Anelli ha fatto sentire tutto alla figlia di Eva Henger, che è esplosa di rabbia. Ha infatti espresso tutto il suo sdegno per quanto successo. Ecco cosa ha esclamato. (Continua dopo la foto)















Più precisamente Mercedesz si è arrabbiata durante la visione del filmato, che le telecamere di ‘Pomeriggio 5’ hanno seguito. La ragazza è letteralmente sbottata: “No, ma se la ride proprio. Fa anche le vocine. Prende in giro, sono schifata, che schifo. Biagio, non ho parole. Grazie per avermeli fatti ascoltare e ne riparleremo”. Tornati in studio, la Henger ha voluto fare alcuni appunti. Non aveva alcuna intenzione di attaccare il fidanzato, ma esclusivamente la protagonista del ‘GF Vip’. (Continua dopo la foto)















La figlia di Eva ha infatti detto ancora: “Ovviamente il mio che schifo non era rivolto a Lucas, ma a Selvaggia. Mi dispiace dire così perché non sentendo gli audio non potete capire la mia reazione, ma lei se la rideva proprio a parlare di una cosa che comunque potrebbe ferire, no?”. Al termine della discussione, Barbara D’Urso si è rivolta a Selvaggia, nella speranza che Signorini le faccia avere questo messaggio: “Ma è vero che Lucas Peracchi ti avrebbe voluto vedere quando la fidanzata non era in casa?”. (Continua dopo la foto)









Eliana Michelazzo ha rivelato un po’ di tempo fa di essersi litigata in modo furente con Selvaggia Roma: “La donna ha dichiarato che la concorrente del Grande Fratello Vip, la quale ha fatto una drammatica rivelazione, sarebbe andata a letto con il suo ex fidanzato nel periodo in cui è stata in vacanza a Ibiza: “Quella donna mi ha fatto tanto male…E’ stata con il mio ex mentre ero a Ibiza”.

