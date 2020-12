Gabriel Garko aveva fatto coming out in diretta, al GF Vip. L’attore e re delle fiction era entrato nella Casa per incontrare Adua Del Vesco e, in giardino, di fronte a una Adua visibilmente emozionata e che poco prima aveva incontrato il fidanzato Giuliano, aveva letto una lunga lettera e aperto il suo cuore.

"Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola – ha detto fra le lacrime – Nelle favole c'è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io". Poi, tra la commozione di tutti, Signorini compreso: "Abbiamo vissuto una bella favola e la vivrei mille volte. Ma era una favola. Ora però vorrei vivere la mia vita. Con te come amica, come è sempre stato". "Esiste un'altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella. Il problema non è svelare il segreto perché ormai è il segreto di pulcinella – ha continuato Garko – Ma a me ora non interessa rivelare il segreto di Pulcinella, quanto spiegare perché lo è stato".















Quindi Gabriel Garko aveva fatto capire di non essere stato libero di essere se stesso e, anche se non ne parla esplicitamente e il rumor circolava da anni, per la prima volta ha fatto coming out. Ora, 2 mesi da quel giorno l'attore vive una vita più serena e tranquilla. E soprattutto piena d'amore. Da qualche tempo Garko è felice accanto al nuovo fidanzato Gaetano. Una love story sbocciata da poco ma già piuttosto seria e importante. Tanto che la coppia è stata paparazzata da Diva e Donna a Roma con la madre di Garko.















Come spiffera la rivista Gabriel Garko ha recentemente presentato alla madre Isabella il nuovo compagno Gaetano. Presentazioni che sono andate a gonfie vele: la donna ha subito instaurato un bel legame con il ragazzo, 23 anni più giovane dell'interprete di tante fiction Mediaset Gabriel Garko, la madre Isabella e Gaetano hanno trascorso un pomeriggio romano insieme.









Stando a quanto si legge su Diva e Donna la liaison tra Gabriel Garko e Gaetano è piuttosto seria tanto che si parla già di matrimonio tra i due. Sarebbe l’ennesimo colpo di scena nella vita privata di Garko che, fino ad oggi, non è mai convolato a nozze. Gaetano è napoletano, ha 23 anni e lavora all’ufficio scali dell’aeroporto di Malpensa. Il ragazzo vive in Brianza: quella con Garko è dunque una relazione a distanza. Gabriel – vero nome Dario Oliviero – vive a Zagarolo, nella provincia romana.

