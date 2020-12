Ennesimo scontro ah Grande Fratello Vip. Dopo tre mesi e mezzo all’interno della casa, molti inquilini iniziano a soffrire la reclusione e negli ultimi giorni i loro animi si sono scaldati parecchio. Dopo la lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, accusata dalla showgirl calabrese di aver fatto la smorfiosa con Flavio Briatore, è toccato a un’altra vippona fare i conti con lei.

Stiamo parlando di Dayane Mello. Nei primi tempi di convivenza tra le due inquiline sembrava essere nata una bella amicizia, ma ora si può confermare che siano diventate vere nemiche e non perdono occasione per punzecchiarsi e litigare. La rottura è arrivata dopo alcune affermazioni di Dayane che a Elisabetta non sono andate proprio giù, e anche se la modella si è scusata per quelle esternazioni, tra le due inquiline nulla è tornato come prima.















Ormai è difficile trovare anche un punto d'incontro sull'organizzazione della casa e così, ora, ogni motivo è valido per scontrarsi. È successo anche durante la preparazione del pranzo, quando la modella brasiliana si è lamentata con Elisabetta Gregoraci per aver sofferto troppo caldo durante la notte.















"Soffro di allergie e mi si secca la gola, ho bisogno dell'aria condizionata". La showgirl si mette subito sulla difensiva: "E perché lo dici a me?", le domanda in tono polemico. "Perché mi è stato detto che sei tu che hai freddo", risponde in tono secco la modella. Da quel momento il discorso prende una brutta piega e le due inquiline si accusano a vicenda anche su argomenti ormai passati.









“Siamo sempre noi quelli sbagliati, tu sei perfetta”, le dice la modella. “Dayane sei ridicola”, replica Elisabetta per poi abbandonare quella conversazione. Insomma una rottura davvero definitiva quella tra le due inquiline che difficilmente troveranno il rapporto di un tempo.

