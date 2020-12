Maria Teresa Ruta ha svelato un segreto di Elisabetta Gregoraci al ‘Grande Fratello Vip’. Infatti, ha ammesso che l’ex moglie di Flavio Briatore è impostata e sta attenta ad ogni passo che fa perché “ha paura che le arrivino le lettere degli avvocati”. Selvaggia Roma, che ha ascoltato insieme a Dayane Mello questa dichiarazione della conduttrice, ha invece insinuato che ci sia dell’altro dietro il comportamento della donna. Probabilmente faceva riferimento al presunto contratto con l’imprenditore.

Nella giornata del 2 dicembre ha anche fatto una confessione hot molto strana, che ha letteralmente scioccato Cristiano Malgioglio. Ha rivelato di aver avuto un rapporto sessuale in un sarcofago con il compagno. "Nel sarcofago egizio. Era l'unico posto fresco", le parole precise di Maria Teresa Ruta, che ha svelato così un particolare molto intimo. E alcuni turisti giapponesi sarebbero passati nelle vicinanze durante l'amplesso. Durante questo discorso ha però fatto un'uscita infelice.















Durante questa sua confessione piccante, ha dato vita ad una battuta che non ha però raccolto i risultati sperati. Malgioglio le ha domandato in che modo l'avessero fatto nel sarcofago egizio e lei ha risposto subito: "A cucchiaio". Quando le è stato chiesto ancora che cosa significasse, è incappata nella gaffe: "Lo sanno bene Francesco Oppini e Tommaso Zorzi cosa significa a cucchiaio". La donna ha riso tantissimo, ma la stessa reazione non l'hanno avuta gli altri vipponi.















Stefania Orlando ha provato a ridimensionare l'accaduto: "Siamo io e Giulia che dormiamo a cucchiaio, non loro". E Zorzi ha aggiunto: "Sono rimasto sbigottito perché ho visto il viso imbarazzato di Francesco". E anche sul web è esplosa la protesta nei confronti di Maria Teresa. Anche se su Twitter si sono registrati commenti discordanti. Da una parte c'è chi ha preso le difese della Ruta, mentre dall'altra i contestatori l'hanno accusata di aver utilizzato parole evitabili.









Chi ha preso le parti di Maria Teresa Ruta ha scritto: “Un po’ di ironia”. Ma c’è chi invece ci è andato duro: “Indelicato fare una battuta del genere, sapendo i trascorsi tra i due, vergognoso”. Chissà se la donna si sarà resa conto della gaffe, che ha spiazzato i due coinquilini. La sua era una battuta in buona fede, ma potrebbe aver suscitato un certo fastidio. Vedremo cosa accadrà prossimamente.

