“Hai perso la testa?”. UeD, Gemma Galgani scatena Maria De Filippi. La reazione a quel gesto è epica

Il trono ”over” di Uomini e Donne continua a regalare sorprese e i telespettatori dimostrano di apprezzare. Ma dall’unione di Trono Over e Trono Classico il programma di Maria De Filippi è tornato ad appassionare come e più di prima.

Nelle puntate, adesso, tutti possono interagire con tutti e questo crea senza dubbio delle interazioni imprevedibili che aggiungono pepe alle dinamiche del dating show di Canale 5. Troniste e tronisti possono, infatti, frequentare dame e cavalieri del Trono Over e ovviamente questi ultimi possono conoscere corteggiatori e corteggiatrici del Classico. Una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne è Gemma Galgani.

La dama torinese che in questi anni è diventata uno dei personaggi di punta del dating show di Maria De Filippi grazie anche alla storia con Giorno Manetti, che proprio nei giorni scorsi ha rilasciato un'intervista tirando velenose frecciatine.















"Come ho detto a Maria De Filippi, io sono stato il suo Freccia Rossa e, quando sono passato nella sua stazione, lei non è salita a bordo – ha detto il Gabbiano – Non ha bisogno di cercare il suo uomo ideale in Tv da 11 anni perchè se facessero tutti come lei si fermerebbe il mondo…".















Intanto la dama sta proseguendo il suo percorso nel programma con ben due cavalieri, Biagio e Maurizio con una scelta che potrebbe essere prossima. E proprio con Maurizio è scattato un bacio molto passionale. "Era particolarmente euforica. Prima di bere e anche dopo. Durante la cena vedevo lei come una forza esplosiva. Non riuscivi a tenerla ferma. Ci siamo abbracciati, lei mi toccava. Esuberanza spaventosa. Mi ha rubato un bacio molto passionale. Ho avuto tanta voglia di baciarla", ha raccontato Maurizio scatenando ovviamente la reazione di Tina Cipollari.









“Tra noi c’è stata armonia fisica. – ha ribattuto Gemma – C’è stato un bacio molto bello e passionale”. Parole che hanno scatenato la reazione di Maria De Filippi. “Hai perso la testa, Gemma?”, ha detto la conduttrice tra le risate.

