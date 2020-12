Alfonso Signorini non ha mai peli sulla lingua e dice sempre tutta la verità, quando è interpellato sulle varie questioni. Certo, nessuno si sarebbe aspettato però che si sbottonasse così tanto sui concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’. Ha un ottimo rapporto con tutti, ma nelle ultime ore non ha voluto porre l’attenzione sugli aspetti caratteriali dei vipponi, bensì su quelli estetici. Ha infatti svelato quali ritiene più belli esteriormente e ha detto tutto durante l’appuntamento con ‘GF Vip Party’.

Annie Mazzola e Awed gli hanno fatto la domanda diretta, infatti il padrone di casa del reality show avrebbe dovuto fare due nomi di uomini e due nomi di donne ritenuti più affascinanti. Ovviamente per quanto riguarda il suo gusto, visto che non tutti saranno d'accordo con lui avendo altre preferenze. Ha esordito dicendo di essere pronto a fare i nomi dei più 'boni' e così è stato. Su sollecitazione in particolare di Mazzola, si è lasciato andare a considerazioni molto interessanti.















Signorini ha in un primo momento commentato: "Se volete vi faccio i nomi dei ragazzi e delle ragazze più boni e più bone in assoluto secondo me". E Annie ha risposto: "Dai! Vogliamo sapere". Al primo posto nella sua lista c'è proprio lui: "Il primo della lista è sicuramente Pierpaolo Pretelli, devo dire che ha un suo perché. Secondo Andrea Zelletta, che tu lo vedi e dici: 'Mah…insomma'. Dal vivo, tridimensionale, è tutta un'altra roba". Poi ha riferito i nomi delle due donne più belle.















Alfonso ha aggiunto: "Ora le donne. The best of the world Dayane Mello, che è pazzesca: veramente bella, bella, bella. E la seconda, grande sorpresa, io mi aspettavo la Gregoraci, ma è Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco). Rosalinda, vi giuro, ha una faccia che spacca, è pazzesca anche lei. Faccia stupenda, pelle stupenda, seno: è veramente bellissima". Quindi, a sorpresa, in questa sua speciale classifica non ha inserito Elisabetta, battuta ampiamente da Adua e Dayane.









Nell’ultima puntata in diretta, Alfonso Signorini si è emozionato: “Non so come dirvi grazie, nella vita ne ho viste tante ma voi siete speciali, siete delle persone proprio belle. Vi voglio tanto bene, continuate così e come vi ho detto lo ribadisco ho tanto rispetto per voi, perché chi accetta di raccontarsi con grande generosità merita profondo rispetto”. Per lui applausi a non finire.

