Un messaggio recapitato con il classico aereo sopra la casa, una dichiarazione d’amore per Giulia Salemi ed un possibile nuovo concorrente. Dal Grande Fratello Vip spunta un altro giallo che nei prossimi giorni terrà banco fuori e, forse, anche dentro la casa più spiata d’Italia. Ormai di aerei che volano sulla casa con uno striscione e messaggio all’indirizzo dei vipponi ne abbiamo visti diversi.

Tempo fa alcuni fan avevano scritto: “T S MT G. BLU IS TOP ORANGE IS NOT”, un chiaro riferimento alla squadra blu, composta da Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Guenda, ritenuta migliore della gialla. Numerosi poi sono i messaggi di incoraggiamento che sono stati indirizzati a Massimiliano Morra, ma anche allo stesso Zorzi, sempre da parte di ammiratori dei concorrenti. Ma stavolta è apparso un messaggio davvero particolare. (Continua a leggere dopo la foto)















L’autore del messaggio, tra l’altro, potrebbe entrare nella casa nei prossimi giorni. Parliamo di Enzo Donato, impresario di pompe funebri che venerdì ha mandato un aereo con le parole: “Amo la nuova GS. Ti voglio. Enzo”. Una vera e propria dichiarazione da parte di questo imprenditore 30enne con un conto in banca molto elevato. Di Enzo sappiamo che ha smesso di fumare da poco e che per questo è un po’ ingrassato. Lui già si è messo a dieta. (Continua a leggere dopo la foto)















Il padre di Enzo ha fondato un’agenzia di pompe funebri molto nota nel milanese. Ma la vera notizia bomba è un’altra: ci sarebbe stato un bacio tra Enzo e Giulia. Un momento di intimità che lo stesso Donato potrebbe raccontare a tutti come partecipante al reality molto presto. E intanto la Salemi non risponde, non dice nulla, si trincera dietro un silenzio che forse rivela più di mille parole. (Continua a leggere dopo la foto)









L’ingresso di un impresario di servizi funebri potrebbe portare un tocco di macabro dentro la casa. Ma il fatto è che porterà con sé anche la storia, il legame insospettabile tra i due, Giulia ed Enzo. Un vero mistero, dato che Giulia secondo i bene informati dovrebbe essere single. Che l’influencer abbia voluto nascondere la relazione con Donato per avere più campo libero nella casa è solo una supposizione. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime attesissime puntate. Di sicuro quello in arrivo non sarà un concorrente come un altro, forse poco Vip, ma sicuramente deciso a conquistare la sua Giulia.

“Ho visto dei messaggi di Giulia Salemi…”. L’affondo di Elisabetta Gregoraci è davanti alle telecamere