Nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ gli animi si sono accesi tantissimo a causa dei litigi tra Elisabetta Gregoraci e le due coinquiline Selvaggia Roma e soprattutto Giulia Salemi. Su quest’ultima l’ex di Flavio Briatore ha detto ancora: “Cosa vi devo dire? Che chiamava 100 volte. Lei non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, che le faceva… Questo dovevo dire? Diciamo che l’ho fatto capire. Io snob? No, quando parlo con le persone ci sono quelle con cui ho più affinità e altre no”.

Poi: “Con Giulia Salemi non c’è e non ci sarà. Poi mi nomina dicendo che non ha nulla di personale. Ho visto certi messaggi. Poi ci sono state delle telefonate in casa. Mentre eravamo in casa noi 3 e questa chiamava. Capisci, ci sono state delle cose che non sto nemmeno a raccontare. Non può fare finta di niente”. Nella serata del 2 dicembre hanno avuto un confronto Maria Teresa Ruta, Selvaggia e Dayane Mello. E la conduttrice televisiva ha svelato una cosa importante alle altre. (Continua dopo la foto)















Stavano parlando del fatto che spesso e volentieri la Gregoraci sembra una persona impostata, attenta ad ogni mossa che fa. Quindi, non sarebbe proprio libera di esprimersi al massimo. E la Ruta ha rivelato il motivo di questo suo comportamento: “Lei non vuole che arrivino le lettere degli avvocati. Non avete capito com’è la situazione, ha paura”. Infatti, la razionalità è sempre stata la caratteristica della showgirl, quindi non riesce ad essere sempre se stessa e appare costruita. (Continua dopo la foto)















Maria Teresa Ruta ha fatto notare alle altre ragazze che Elisabetta non è in grado di divertirsi al 100% nemmeno durante le feste, proprio perché ha questo timore: “Non si diverte mai fino in fondo. Ha un grande senso di responsabilità e non si lascia andare del tutto”. Ma la Roma è intervenuta subito dopo, lanciando una frecciatina: “Io lo so perché non si può divertire e avere storie qua dentro. Ma tralasciamo e andiamo avanti”. Probabile riferimento al presunto accordo con Briatore. (Continua dopo la foto)









Maria Teresa Ruta ha anche raccontato un brutto episodio accaduto quando era giovane: “Un uomo mi dice ma tu sei ancora vestita? – racconta la Ruta – Capisci la cosa? Io gli ho detto sì, sono vestita. Non sapevo come uscirne. Lui mi guardò adesso togliti i vestiti’. Io gli dissi che ero sposata, ma lui rispose e quindi? Cosa importa?’. Me la sono cavata parlando di mia figlia e andando subito via”.

