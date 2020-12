Riccardo Guarnieri è da poco tornato nel parterre maschile di Uomini e Donne e se già questo aveva sorpreso il pubblico, ancora con l’amaro in bocca per l’ennesima rottura con Ida Platano, quello che è successo poco dopo è stato ancora più “choc”: il cavaliere di Taranto ha ripreso a frequentare Roberta di Padua, con la quale l’addio era stato decisamente burrascoso.

Non sappiamo come si evolverà la frequentazione tra i due protagonisti di UeD, ma in una intervista rilasciata al Magazine del programma Riccardo ha fatto una rivelazione a sorpresa: ha dichiarato che non gli dispiacerebbe affatto se Ida, la sua ex fidanzata, tornasse in studio. Ma andiamo con ordine perché Guarnieri ha anche svelato perché ha deciso di dare un’altra possibilità alla Di Padua. (Continua dopo la foto)















Riccardo ha spiegato tra loro non ci sono mai stati problemi caratteriali. Anzi, “Massima empatia, complicità, nessun giudizio e nessuna polemica basata sul nulla”. Ha raccontato anche che con Roberta può permettersi di fare un commento su una bella ragazza, senza che scoppi una lite. Tutti ricordano l’episodio dello schiaffo ricevuto in studio proprio dalla dama ma lui alla rivista ha spiegato di non aver mai dato peso alla cosa. (Continua dopo la foto)















“Lo avevo superato subito – ha assicurato – Tanto che, quando andò in onda la puntata dello schiaffo, mi ricordo che Roberta venne molto attaccata sui social e io la difesi per cercare di alleggerire un po’ il tutto, anche perché nei momenti di rabbia si fanno anche cose sbagliate, non giustificabili ma comprensibili. Oggi quasi mi viene da ridere a ripensare a ciò che è successo, e ci scherzo anche su”. E ora la parte su Ida. (Continua dopo le foto)











A UeD Magazine Riccardo Guarnieri ha dichiarato di sperare che Ida Platano decida di scendere la scalinata del programma: “Se Ida dovesse tornare? Ma magari! Non vedo l’ora di affrontarla, e non mi spaventa o mette ansia il fatto che ci sia la possibilità di un confronto. Ora la nostra storia la ripercorro con lucidità e ho un quadro molto chiaro della situazione”. Il cavaliere ha anche precisato che non gli darebbe fastidio vederla interagire con altri uomini del parterre, perché è convinto di aver fatto tutto il possibile per salvare la loro relazione: “Solo lei non l’ha capito ed è questa l’unica cosa che mi dà fastidio”. Ora vediamo se Ida gli risponderà.

“Perché lo hai fatto?”. Elisabetta Canalis mai vista così, il cambio look ‘estremo’ non convince nessuno

fbq('track', 'Gossip');