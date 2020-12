Sta provocando numerose reazioni, non sempre positive, l’allungamento del Grande Fratello Vip e la conseguente ‘infornata’ di nuovi concorrenti dentro la casa. Ogni giorno è un susseguirsi di voci su un nuovo possibile ingresso e stavolta, per la partecipazione di un volto noto al reality di Signorini è sorta una nuova polemica. A muovere accuse è Sofia Calesso, ex concorrente di Temptation Island che si è lamentata per l’ingresso di un personaggio che non sarebbe una vera e propria vip.

In particolare Sofia se l’è presa con la decisione di far entrare un’altra ex partecipante all’Isola delle tentazioni e con quello che lei chiama un ‘sistema’ di conoscenze e amicizie che premierebbe sempre gli stessi. “Mi da fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze. Questo non lo penso solo io ma anche altri della mia edizione, ma non hanno il coraggio di parlare” ha attaccato Sofia. (Continua a leggere dopo la foto)















A Sofia Calesso non va giù che presto ad entrare nella casa saranno Carlotta Dell’Isola, che aveva già partecipato a Temptation Island con il fidanzato Nello Sorrentino. La Calesso, nel corso di un’intervista a Deianira Marzano, si è lamentata di ricevere un trattamento diverso rispetto alla Dell’Isola: “Allora mi sorge un dubbio, come mai noi gruppo edizione con Antonella Elia non siamo stati invitati da nessuna parte? Addirittura una volta finita l’esperienza di Temptation Island non ci davano neanche il permesso di sponsorizzare”. (Continua a leggere dopo la foto)















La spiegazione che Sofia Calesso dà all’intera vicenda è semplice: Carlotta conosce Alessia Marcuzzi tramite Francesco Facchinetti, e fa parte della sua stessa agenzia. Inoltre Carlotta ha già partecipato due o tre volte al Maurizio Costanzo Show. “Carlotta al GF Vip – le parole di Sofia – bene allora siamo tutti Vip a partire da quell’ingresso se mai ci sarà. Siamo tutti d’accordo che qui c’è una conoscenza di mezzo? Perché a questo punto io non ho più dubbi. Come è possibile che ci sia questa partecipazione? Perchè vorrebbe dire che il meccanismo televisivo purtroppo gira attorno alle conoscenza”. (Continua a leggere dopo la foto)









E conclude: “Io non ce l’ho con Carlotta come persona, però se entra al GF c’è qualcosa che non va. Dopo la storia di Parpiglia penso sia tutto confermato. Ci sono delle regole da rispettare e mi domando perchè la signorina no, evidentemente le regole non sono uguali per tutti”. Dopo l’intervista Sofia Calesso è stata anche minacciata e così ha risposto fuoriosa: “A quelli che mi minacciano volevo dire di stare attenti, che alla fine potrei querelarvi io!”.

“Arriva da Temptation Island”. GF Vip, la soffiata bomba sul nuovo ingresso nella casa