Elisabetta Gregoraci non si separa mai dai suoi stivali al GF Vip: costano una cifra ‘folle’

Elisabetta Gregoraci regina del gossip dentro la Casa del GF Vip. E fuori, è ovvio, perché da quando è reclusa nel bunker di Cinecittà, e ormai sono passati più di due mesi, sui giornali e nei salotti televisivi non si fa che parlare di lei. E del suo ex marito Flavio Briatore, dei suoi presunti fidanzati e della sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli.

Briatore non è mai intervenuto direttamente al GF Vip, ma pare che sia “nero dalla rabbia” per il comportamento di Eli, come rivela il settimanale Nuovo Tv (lo abbiamo raccontato qui). Ma questioni private e sentimentali a parte, una cosa è certa: Elisabetta Gregoraci al reality di Signorini ha rivelato una vera e propria passione per la moda che in tv si è tradotta in una serie di look con capi griffati e gioielli preziosi. (Continua dopo la foto)















In diretta è sempre elegantissima. Nell’ultima, la 22esima, ha scelto un abito nero e scintillante. Nel dettaglio, un minidress della collezione Autunno/Inverno 2020-21 dei Elisabetta Franchi, un modello molto sensuale con la gonna corta e arricciata, maniche lunghe, scollatura profonda e paillettes argentate sul corpetto del valore di 459 euro a cui ha abbinato i “soliti”, bellissimi sandali di Gucci da 650 euro. (Continua dopo la foto)















Ma anche nella quotidianità Elisabetta Gregoraci non rinuncia a stile e capi “top”, di gran tendenza. Che dire del suo maxi cardigan coloratissimo e costosissimo che sfoggia spesso nella Casa? Quando è particolarmente freddo non è raro vedere Eli con la sua “vestaglia di lusso” in cachemire firmata da Alanui che costa quasi 2300 euro. Ma c’è un altro pezzo forte nel guardaroba della Gregoraci che vediamo spesso durante la diretta con la Casa. (Continua dopo le foto)











La showgirl completa molti dei suoi “look daily” con un paio di originali cuissardes in pelle alti fino alla coscia. Gli stivali non hanno tacco alto ma suola in gomma, praticamente sneakers a stivale. Sono un modello iconico apparso per la prima volta sulla passerella Autunno/Inverno 2014-2015 dello stilista Rick Owens, celebre per le sue collezioni concettuali e fuori dagli schemi. Il prezzo degli stivali preferiti di Eli per le giornate nella Casa? 1700 euro circa.

“Mica se la passa male…”. Salvo Veneziano, dopo i guai post GF si è dato da fare: ecco quanti locali ha

fbq('track', 'Gossip');