“Mamma ho perso l’aereo” 30 anni dopo, che fine ha fatto la mamma di Kevin? A 66 anni è ancora pazzesca

Tutti almeno una volta nella vita avranno visto il film Mamma ho perso l’aereo, una delle pellicole cult degli anni ’90 e grande classico natalizio (il film è del 1990). Scritto e prodotto da John Hughes e diretto da Chris Columbus, il film racconta le vicissitudini di Kevin McCallister (interpretato da Macaulay Culkin), un bambino di otto anni che per sbaglio viene lasciato a casa da solo quando la sua famiglia si sposta da Chicago a Parigi per le vacanze di Natale.

Dopo l'iniziale entusiasmo per la nuova vita in solitudine, lontano dalla famiglia che spesso lo tratta male, il piccolo finirà per cadere in balia della paura, quando una coppia di maldestri ladri, Harry Lime e Marv Merchants, cercherà di introdursi in casa per svaligiarla. Kevin verrà a conoscenza delle intenzioni della coppia e grazie a una serie di stratagemmi riuscirà a mettere in salvo la sua casa e a far finire i due dietro alle sbarre.















Tra i personaggi più amati del film c'è sicuramente la mamma del piccolo Kevin McCallister, Kate McCallister, interpretata dall'attrice Catherine O'Hara, protagonista anche del sequel "Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York", in lingua originale "Home Alone 2: Lost in New York". A distanza di trent'anni dalla sua uscita, Catherine O'Hara ha voluto rendere omaggio al film reinterpretando una delle scene più celebri di sempre, quella quando Kate McCallister si rende conto di aver dimenticato il figlio a casa.















Per la gioia dei milioni di fan di 'Mamma ho perso l'aereo', l'attrice, classe 1954, ha condiviso il video su Tik Tok. Un momento veramente iconico, diventato virale in pochissimo tempo. Ricordata dai più per aver interpretato Kate McCallister, nel 2006 Catherine O'Hara ha ricevuto il National Board of Review Award alla miglior attrice non protagonista per la sua performance in For Your Consideration.









Dal 2015 al 2020 ha vestito i panni di Moira Rose nella serie tv Schitt’s Creek e per la sua interpretazione ha vinto quattro Canadian Screen Awards e il Premio Emmy alla migliore attrice protagonista in una serie commedia nel 2020, dopo essere stata candidata allo stesso premio nel 2019.

