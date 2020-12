“Addio, regina della fiction”. Tv in lutto: va via la colonna di ‘Don Matteo’ e ‘Doc’

Addio alla “regina delle fiction”. Mondo della televisione in lutto per questa morte prematura che ha lasciato un grande vuoto. C’è la sua esperienza e il suo talento dietro le fiction di successo più amate dal pubblico come Don Matteo, Sotto copertura, Che Dio ci aiuti, Medici e Diavoli, Doc – Nelle tue mani fino alla serie evento Leonardo in uscita nel 2021: il 29 novembre scorso è scomparsa Sara Melodia, la direttrice editoriale di Lux Vide e sceneggiatrice di fiction seguitissime.

Lascia il marito Lorenzo e i tre figli: Maddalena, Benedetta e Filippo Maria, come riporta l’Ansa che pubblica anche la foto dei funerali. L’ultimo saluto mercoledì 2 dicembre e a Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, e alla presidente Matilde Bernabei si sono stretti gli attori che hanno lavorato nei progetti della casa di produzione. (Continua dopo la foto)















(Foto Ansa)

Tra i presenti al funerale di Sara Melodia Elena Sofia Ricci, Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales, Daniele Liotti, Francesca Chillemi, Giusy Buscemi, Pierpaolo Spollon, Erasmo Genzini, Gianmarco Saurino, il regista Jan Maria Michelini e tanti altri. In Lux Vide dal 1999 prima come produttrice creativa, poi come vice direttrice del settore sviluppo e produttore creativo e dal 2009 direttrice editoriale con responsabilità diretta su tutte le principali produzioni. (Continua dopo la foto)















Lux Vide ha reso a Sara Melodia con un commosso saluto sui social: “Oggi il nostro abbraccio va a colei che ha donato un’anima alle nostre serie preferite. Cara Sara, alla fine hai ceduto anche tu. Hai lasciato la Lux Vide per un posto migliore. Ci avevano provato in tanti a portarti via da noi, gruppi editoriali, produttori. Tutti volevano la Regina della Fiction. Ma tu hai sempre detto no. Non per soldi, non per carriera. Tu sei rimasta per Amore”. (Continua dopo foto e post)











E infine: “Avevamo la migliore, il pezzo unico, il talento che capita una volta in una generazione. Eppure ci hai lasciato. Alla fine hai accettato l’offerta dell’Unico a cui non hai potuto dire no. Ciao Sara, ci manchi da spezzare il cuore. Per favore, tieni la luce accesa lassù. La guarderemo e andremo a casa tranquilli, sapendo che tu ci sei. Buon viaggio”.

