Proprio una manciata di ore fa Maurizio Costanzo si è esposto sulla catfight Giulia Salemi vs Elisabetta Gregoraci: “Quanto a lungo dobbiamo sentire la Salemi e la Gregoraci che discutono di Briatore? Potrebbero tornare al mercato tutte e due: ‘Comprate ste cipolle, guardate i finocchi’”. Poi ha aggiunto: “Quella Salemi l’aria intrigantina ce l’ha. Briatore non è uno che va per il sottile, la Gregoraci una ragione dovrà avercela”.

Intanto nella Casa del GF Vip, la Gregoraci, dopo svariati giorni di lotta prima con la Salemi e poi anche con Selvaggia Roma, ha avuto un litigio anche con Adua Del Vesco. Ormai si sente accerchiata, infatti pensa che le ragazze l'abbiano messa da parte. Quando ha chiesto di parlare con Rosalinda Cannavò, si è scatenata una vera e propria bufera. Insomma, EliGreg è una trottola, perché proprio ieri sera è tornata ad esprimersi sulla Salemi (non ha mai smesso).





























Elisabetta Gregoraci ha detto che Giulia Salemi chiamava decine di volte Flavio per chiedergli cene e pernottamenti gratuiti. "Cosa vi devo dire? Che chiamava 100 volte. Lei non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, che le faceva… Questo dovevo dire? Diciamo che l'ho fatto capire. Io snob? No, quando parlo con le persone ci sono quelle con cui ho più affinità e altre con cui ne ho meno. Questo non significa essere una snob, assolutamente, ma anzi".









“Con Giulia Salemi non c’è e non ci sarà. Poi mi nomina dicendo che non ha nulla di personale. Ho visto certi messaggi. Poi ci sono state delle telefonate in casa. Mentre eravamo in casa noi 3 e questa chiamava. Capisci, ci sono state delle cose che non sto nemmeno a raccontare. Non può fare finta di niente”. Giulia in lacrime ha detto di essere stanca delle continue insinuazioni della coinquilina: “Non ci sto più, non voglio passare per quella che non sono. Non chiedo proprio nulla, non evito di pagare“.