Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi sono state attaccate duramente da Maurizio Costanzo, stanco di sorbirsi le loro liti per quella famosa estate in Sardegna, quando l’ex di Francesco Monte ci avrebbe provato con Flavio Briatore. Circostanza smentita da dalla stessa ragazza. Il marito di Maria De Filippi ha detto: “Quanto a lungo dobbiamo sentire la Salemi e la Gregoraci che discutono di Briatore? Potrebbero tornare al mercato tutte e due: ‘Comprate ste cipolle, guardate i finocchi'”.

Poi ha comunque aggiunto: “Quella Salemi l’aria intrigantina ce l’ha. Briatore non è uno che va per il sottile, la Gregoraci una ragione dovrà avercela”. Qualche ora fa la Gregoraci, dopo essersi scontrata appunto nei giorni scorsi con la Salemi e anche con Selvaggia Roma, ha avuto un litigio con Adua Del Vesco. Ormai si sente accerchiata, infatti pensa che le ragazze l’abbiano messa da parte. Quando ha chiesto di parlare con Rosalinda Cannavò, si è scatenata una vera e propria bufera. (Continua dopo la foto)















Elisabetta è esplosa di rabbia ed ha urlato: “Volevo solo che mi chiedessi come stavo. Mi hai isolato. Ti rimprovero questo”. A quel punto Adua ha replicato: “Ogni volta che cercavo il tuo sguardo, tu mi evitavi, tu non ascolti le persone”. Il litigio è poi salito di intensità e gli altri coinquilini sono stati costretti a intervenire per normalizzare la situazione. In seguito a questa furente lite, ha deciso di andarsi a sfogare con Stefania Orlando e con lei è scoppiata completamente in lacrime. (Continua dopo la foto)















Ecco lo sfogo di Elisabetta: “Non è bello quando vedo il gruppetto, ero triste e ci sono rimasta male devo dire. Fanno gruppetti a destra e e manca e si muovono tutti insieme. Giulia prima diceva che non voleva parlare di questa storia e adesso ne parla con tutte, è un po’ infantile. Rosalinda poi, anche oggi mi ha isolata. Il brutto è che venga dalle donne. Non c’è solidarietà femminile. Prendi Andrea, ha nominato Tommaso, eppure oggi si sono chiariti ed è stato proprio così bello”. (Continua dopo la foto)









Poi ha concluso: “Con Giulia invece non è successo. Stanotte lascio la Casa”. Chissà se succederà davvero nelle prossime ore. Anche Selvaggia Roma ci è andata giù pesante con lei: “Ah, però tu che dici che ‘sta ragazzina ci provava con l’ex tuo non te ce metti nei panni degli altri? Ma vaff*** dai! Se ne stesse a casa sua a Montecarlo, non qua! Già mi ha rotto i co***”. La situazione è sempre più incandescente.

