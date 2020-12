Al ‘Grande Fratello Vip’ non c’è molta serenità. Il battibecco e la lite furiosa tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi è stato uno dei momenti di alta tensione dell’ultimo periodo, a tal punto che quest’ultima è anche scoppiata a piangere ore dopo la discussione. Tutta la questione è nata da un episodio avvenuto due anni fa in Sardegna. L’ex moglie di Flavio Briatore ha infatti puntato il dito contro Giulia, dicendo di averci provato con l’imprenditore. Accuse che l’ex di Monte ha respinto.

Non solo ha rigettato quelle parole fuoriuscite dalla bocca di Elisabetta, ma si è letteralmente infuriata perché l’avrebbe fatta passare per una persona che non è. La Salemi ha rincarato la dose, affermando che la Gregoraci è solamente una donna snob. Ma l’ex coniuge di Briatore è rimasta della sua idea, facendo intendere che qualcosa potrebbe essere successo. Se ne parla ormai da diverso tempo e anche fuori dalla casa. A prendere la parola è adesso il conduttore Maurizio Costanzo. (Continua dopo la foto)















Durante il suo intervento effettuato a ‘Casa Chi’, il marito di Maria De Filippi non è stato molto delicato e si è scagliato contro entrambe le gieffine. Ha infatti precisato di essersi stancato di continuare a sentir parlare di questa vicenda e ha invitato le protagoniste del reality show a finire al più presto questa querelle. Poi ha affermato: “Quanto a lungo dobbiamo sentire la Salemi e la Gregoraci che discutono di Briatore? Potrebbero tornare al mercato tutte e due: ‘Comprate ste cipolle…'”. (Continua dopo la foto)















E ancora: “‘Guardate che finocchi'”. Il suo intento era quello di fare un paragone con un venditore ambulante che vende ad alta voce i propri prodotti all’interno di un mercato. Nonostante abbia dichiarato di essere ormai stanco di questo litigio, successivamente in una frase proferita ha fatto intuire che è comunque un po’ dalla parte di Elisabetta: “Quella Salemi l’aria intrigantina ce l’ha. Briatore non è uno che va per il sottile, la Gregoraci una ragione dovrà avercela”. (Continua dopo la foto)









Questo era stato un consiglio di alcuni giorni fa di Costanzo alla produzione del reality show: “Consiglierei agli autori e al bravo Signorini di prendere Enrico Papi e Paola Barale. Personaggi di spessore. La Barale poi è già stata all’Isola dei famosi, ma perché innamorata di Raz Degan ha fatto toccata e fuga, non come concorrente. Chi inviterei al Costanzo Show? Vediamo chi vince”.

