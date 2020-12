Non solo Selvaggia Roma. Anche Giulia Salemi appena entrata ha sconvolto gli equilibri della Casa. Tanto più che ora, dopo la litigata con Elisabetta Gregoraci in diretta per vecchie ruggini con al centro Flavio Briatore, si è praticamente coalizzata con Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Selvaggia contro la Gregoraci.

Ma questa volta Eli non c’entra: Giulia, che ha già partecipato a un GF Vip, quando si fidanzò con Francesco Monte, ora si è arrabbiata con la produzione. Lo ha confessato a Tommaso Zorzi. Come abbiamo avuto modo di vedere in queste settimane, è evidente che la modella e influencer abbia una forte passione per la moda. Tra abiti e accessori è sempre glamour anche durante la quotidianità, quando non esita a mostrarsi senza trucco e con capi casual. (Continua dopo la foto)















Tanto per dirne una, a parte i look più sofisticati sfoggiati in diretta, le pantofole pelose personalizzate con le sue iniziali sono già un cult tra le telespettatrici più fashion del GF Vip. Ma torniamo alla sbroccata che, come si sarà capito, ha proprio a che fare con il guardaroba che la bella Giulia ha portato nella Casa del GF Vip. (Continua dopo la foto)















Il dettaglio che contraddistingue tutti i suoi outfit, così come quelli degli altri vipponi, è l’assenza di loghi ben visibili su capi. Ed è stata proprio la Salemi nelle ultime ore a non poter fare a meno di rivelare, con non poca indignazione che la produzione le ha tagliato l’etichetta di un pigiama di lusso. Questo perché gli unici brand ammessi sono quelli degli sponsor del programma. (Continua dopo le foto)











Al GF Vip ha portato un pigiama firmato La Perla e durante il daily ha espresso tutta la sua rabbia a Zorzi per il fatto che la produzione le ha tagliato quell’etichetta. Avrebbe potuto “chiudere un occhio” se si fosse trattato di un capo low-cost ma, essendo un indumento “di lusso”, ha trovato la cosa inaccettabile. Ma anche Tommaso non ha più trovato le etichette su alcune delle sue camicie, prime tra tutte quelle firmate Versace. Le regole sono queste, punto.

“Ho fatto l’amore proprio lì”. GF Vip, Cristiano Malgioglio scioccato dal racconto hot

fbq('track', 'Gossip');