Si può definire conflittuale il rapporto tra Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra. La twerking queen ha sempre gestito in maniera drastica le divergenze con la sorella tanto che non l’ha nemmeno invitata al suo matrimonio con Afrojack. Ginevra ha, invece, cercato di sgonfiare le tensioni parlando di normali litigi familiari.

In una recente intervista rilasciata a Fanpage, Ginevra ha detto: “Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano. È normale, l’abbiamo fatto sempre anche da piccoline. Però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera. È bravissima in quello che fa e io spero di fare altrettanto nel mio”. Ginevra ha sostenuto di aver sempre tentato di emergere svicolandosi dall’etichetta del noto cognome. (Continua dopo la foto)















“C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti – ha ribadito Ginevra -. Con tutto il rispetto per la sua carriera, perché veniamo da due background diversi, abbiamo due direzioni diverse, poi è ovvio che siamo sorelle e siamo accomunate nelle cose, però in realtà veniamo da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte”. (Continua dopo la foto)













Adesso Ginevra Lamborghini, entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. Come avrà reagito Elettra? Lo ha svelato Alfonso Signorini durante una diretta di CasaChi. La cantante lo avrebbe appreso in modo quasi accidentale da Cristiano Malgioglio. Infatti, Elettra avrebbe chiamato il paroliere per informarlo di aver intenzione di portargli come regalo di Natale un panettone. A questo punto Malgioglio non sarebbe riuscito a mantenere la bocca chiusa e senza neanche pensarci due volte avrebbe esordito: “Ma lo sai che nella casa del Grande Fratello probabilmente entrerà tua sorella?”. (Continua dopo la foto)









La reazione della Lamborghini sarebbe stata di totale indifferenza nei confronti delle sorti di Ginevra. Secondo il racconto di Malgioglio a Signorini, Elettra avrebbe ribadito “Io vengo a portare il panettone a te”. Signorini ha comunque avvisato tuti he le parole di Cristiano Malgioglio vanno prese con il contagocce concludendo così: “Quindi neanche sotto Natale le due sorelle faranno la pace. Sarà dura mettere pace nella famiglia Lamborghini”. Inoltre è possibile che l’idea di Signorini di portare Ginevra al Grande Fratello Vip possa essere utile per una riappacificazione con Elettra.

