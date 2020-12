“Lo confesso”. Claudio Baglioni e i ritocchini, dopo le chiacchiere la verità. Cosa si è rifatto

Claudio Baglioni è tornato in questi giorni al centro del dibattito televisivo. Solo ieri, il cantante e due volte presentatore del Festival di Sanremo, è stato tirato in ballo durante la punta di Forum: il programma di canale 5 condotto da Barbara Palombelli. Silvana, impiegata di un supermercato, è stata portata a giudizio da Alessandro, un uomo che ha dichiarato di non aver mai avuto una relazione con lei.

Anzi, Alessandro sostiene di aver subito continue molestie da parte della donna e ciò gli avrebbe procurato diversi guai. Soprattutto il comportamento della donna avrebbe messo in crisi la relazione, di oltre 10 anni, dell'uomo con la moglie, già danneggiata da precedenti tradimenti. Ma quello che ha colpito tutti, anche il giudice chiamato ad emettere il verdetto, è stata l'incredibile fantasia della donna che ha dimostrato di sparare alto, altissimo.















La donna, infatti, ha dichiarato che per amore di Alessandro è arrivata a lasciare perfino Claudio Baglioni. "Io per te ho lasciato anche Claudio Baglioni, lo sai o no? (…) Io con lui avevo già una relazione, una storia importante con Claudio Baglioni. Sì, e per lui, da quando l'ho conosciuto, ho voluto troncare la storia… ho voluto troncare. Claudio Baglioni mi amava".













A quelle parole il giudice non è riuscito a trattenersi dal sorridere, comprendendo che quello che stava raccontando la donna non poteva essere vero. Non solo Claudio Baglioni, ma, secondo la donna, il cantautore le avrebbe anche dedicato diverse canzoni. E naturalmente gliele avrebbe cantante vis a vis, in uno dei numerosi incontri tra i due. "Giudice, non mi crede? – ha chiosato la donna – 'Gli anni più belli' per chi pensi che l'abbia scritta? Quando mi ha cantato 'E tu' ci guardavamo negli occhi".











Occhi che secondo qualcuno Claudio Baglioni avrebbe ritoccato. E lui che dice? Stanco e stufo delle insinuazioni, Baglioni ha preso carta e penna ed ha scritto a Dagospia, smentendo di essersi mai rivolto di sua spontanea volontà alla chirurgia estetica.

“Premesso che mai mi permetterei di cucire la bocca a un calembour, per di più riuscito (“La mia vita mi ha cucito così”, il chirurgo mi ha cucito colà), vorrei rassicurarvi a proposito del “Taglia e cuci” di non aver subito nessun intervento, se non alla lingua (spaccata in due in un incidente stradale del ’90). Fossi solista dei Kiss potrei mostrarvela (la lingua), ma vi risparmio l’ostensione e, più che un bacio (kiss), vi mando un abbraccio”.

