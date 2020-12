Momento di tensione nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Protagonista involontario della vicenda il nuovo entrato Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo ha dormito la sua prima notte nella casa dentro una camera con numerose gabbie di uccelli, un richiamo evidente alla frase sui volatili del cantautore diventata virale alla sua prima apparizione al GF. La frase incriminata fu: “Quanti uccelli, ma avete visto quanti uccelli in aria? Cin, ma solo in aria stanno perché di qua son morti, tutti!”.

Malgioglio ha fatto vedere la sua camera a Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi esclamando: "Uccelli, uccelli da tutte le parti! Cosa ne ne faccio io di tutti questi uccelli?". Ciò che invece è successo nelle ultime ore lo ha fatto arrabbiare non poco. Zorzi infatti ha commesso una disattenzione, ovviamente non volontaria. La reazione del personaggio televisivo e artista è stata immediata. Tutto è accaduto in cucina, mentre erano intenti a preparare il pranzo.















Nella giornata del 2 dicembre, stavano preparando per l'esattezza la pasta per fare la pizza. A quel punto, Tommaso ha inavvertitamente gettato dell'acqua bollente sulle mani di Malgioglio. Era stato lo stesso Cristiano a chiedere aiuto all'influencer, perché gli serviva dell'acqua calda per favorire l'impasto. E il cantante non ci ha visto più, 'aggredendo' verbalmente il coinquilino. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze fisiche per lui, ma il nervosismo c'è stato.













Ecco cosa ha detto Cristiano rivolgendosi al compagno di avventura: "Ah scemo, mi bruci. Mi hai bruciato le dita. Ma sei impazzito?". Dopo un momento di tensione, è stata la stessa vittima dell'incidente a commentare in maniera ironica l'accaduto. Infatti, ha chiesto se ci fosse l'assicurazione per le sue mani nel contratto del 'GF Vip'. Nonostante la situazione sia poi tornata alla normalità, Malgioglio ha preferito proseguire da solo, senza chiedere ulteriore aiuto a Zorzi.









Tommaso versa l’acqua bollente nelle dita di Cristiano

pic.twitter.com/huOtYRqVeG — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 2, 2020

Cristiano Malgioglio quando è entrato nella casa del GF Vip ha subito combinato casini. “Qua sono tutte donne 10 femmine e 3 maschi. Qua gli uccelli sono tutti morti. Non ci sono proprio uccelli. Ma dove sono i maschi? Vabbè adesso tanto arriverà un altro gay”. Per poi aggiungere: “Oddio questo non lo potevo dire, Dio ora Signorini mi bacchetterà, non potevo”. Con lui le risate sono sempre assicurate.

