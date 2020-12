Quest’anno la cantante Arisa ha iniziato una nuova avventura professionale, infatti è diventata insegnante di canto ad ‘Amici 20’, in sostituzione del collega Stash. Nelle scorse ore si è lasciata andare a molte considerazioni in un’intervista al magazine ‘Chi’ di Alfonso Signorini. Ha svelato innanzitutto un retroscena molto interessante e mai rivelato prima d’ora, ovvero che aveva provato ad entrare nella scuola senza ottenere il banco. Ci provò un paio di volte, ma fu sempre scartata.

Nonostante questi rifiuti, è andata avanti per la sua strada conquistando comunque risultati stellari dal punto di vista musicale. Sul cast fallito ha affermato: "Ci ho provato che avrò avuto circa 16 anni. E anche un'altra volta a 17, mi pare. Comunque, in un'occasione avevo i codini e in un'altra i capelli rosa". Poi i complimenti al talent show: "Per me è un regno di favole, dove però la regina è buona". Le dichiarazioni più intriganti sono state fatte a proposito di Maria De Filippi.















Prima di parlare di Maria, si è soffermata anche su Alessandra Celentano: "Una persona competente e rigorosa, che sa essere sempre lucida". E sui genitori: "Mia madre si è ammalata, ha avuto due tumori uno dietro l'altro, ora sta meglio, ma resta una persona fragile. Le feste natalizie? E, anche se mi costa l'infinito, non so se potrò andare da lei, da loro questo Natale". Come promesso, vi riportiamo qui di seguito le sue dichiarazioni nei confronti della regina di Mediaset.













Arisa ha affermato: "Non ha bisogno della forza per farsi rispettare, ha un gran carisma. Tu la stimi e la rispetti perché se lo merita. Mi sento molto orgogliosa del fatto che mi abbia affidato i suoi ragazzi, sapendo quanto tiene a loro. E non voglio deludere nessuno, né loro, né me stessa, né lei. Maria, anzi, mi piacerebbe che mi volesse un po' di bene perché io gliene voglio tanto". Poi si è concentrata nuovamente su mamma e papà e sul fatto che lei creda ancora nell'amore.









“L’unico motivo per cui credo ancora all’amore è perché vedo i miei genitori. La cosa più bella in questo momento è che le cose si stanno piano piano assestando. Da mamma e da papà ho imparato che, nei momenti più difficili, l’amore vero viene fuori. E questo lo dico anche se sono e resto super single. Vediamo che cosa posso trovare ora, perché se mi succede qualcosa quando divento grande…”, ha concluso Arisa.

