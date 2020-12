“Siete uguali, lei è bellissima”. Filippo Nardi e la mamma (da giovane), il foto confronto è impressionante

Dopo la notizia sul prolungamento del Grande Fratello Vip arriva quella sulle new entry pronte a varcare la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà. La scorsa settimana Alfonso Signorini ha comunicato ai vipponi questa novità, che non è stata accolta nel migliore dei modi. In molti hanno manifestato insofferenza e si sono sfogati, dicendo di essere pronti ad andare via. Una fra tutti Elisabetta Gregoraci, che non riesce più a stare lontana dal figlio Nathan Falco.

E nella casa più spiata d’Italia entreranno presto altri protagonisti. Il 30 novembre il cantautore Cristiano Malgioglio è rintrato in casa dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip 3, ma tra poco entreranno altri vipponi. Uno dei nomi di punta, rilanciato da più parti nelle ultime ore, è quello di Filippo Nardi. Dato come nuovo concorrente del reality, il volto della seconda edizione classica diventato famoso per la sfuriata “Dove sono le sigarette?” dovrebbe entrare nella casa nei prossimi giorni. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel numero di ‘Chi’ che uscirà in edicola il 2 dicembre, c’è scritto che prenderanno parte alla trasmissione in onda su Canale 5 i seguenti personaggi: oltre a Nardi ci saranno la sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga e Mario Ermito. Sia Nardi che Ermito hanno preso parte anche al ‘Grande Fratello Nip’, senza però durare a lungo. (Continua a leggere dopo la foto)















Filippo Nardi è un deejay ed è diventato molto popolare grazie alla sua partecipazione proprio al ‘Grande Fratello Vip’ del 2001. La sua esperienza però durò veramente molto poco, appena tredici giorni, perché si scagliò contro la produzione la mancanza di sigarette in casa. La frase “Dove sono le mie sigarette?” diventò virale. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel 2018 è stato invece concorrente della tredicesima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’. Ora il ritorno alle origini. Ma avete mai visto sua mamma? L’ex gieffino ha pubblicato una foto della donna ed è stato un boom di complimenti e like. “Che bella uguale a te”, “E’ bellissima la tua mamma!! Le assomigli molto Filippo”,”Tuo figlio è praticamente la copia di tua mamma”.

