“Un dramma”. Ezio Greggio, la dura confessione dello storico conduttore di Striscia la notizia

Ezio Greggio tornerà il 7 dicembre sul bancone di Striscia la notizia in compagnia di Enzo Iacchetti. I due comici prenderanno il posto di Ficarra e Picone nel tg satirico di Antonio Ricci, pronti a regalare risate, ma un po’ di giustizia al pubblico a casa. L’edizione di Striscia sarà diversa rispetto allo scorso anno per Ezio Greggio e Enzo Iacchetti che dovranno riabituarsi all’assenza del pubblico in studio a causa del Covid.

Il conduttore piemontese non si è detto però preoccupato dell’assenza del pubblico sottolineando, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, che sarà un po’ un ritorno alle prime edizioni di Striscia la notizia quando l’unico pubblico erano gli operatori. Ezio Greggio si è però sfogato parlando della pandemia e della chiusura dei cinema: “È un dramma, avevamo appena fatto uscire “lockdown all’italiana” per aiutare gli esercenti. Spero riaprano presto”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Se in un cinema da 1000 posti facciamo entrare 100 persone il rischio di contagio è davvero bassissimo”. È stato questo il messaggio lanciato da Ezio Greggio che, come raccontato anche dalla Clerici a È sempre mezzogiorno, spera che presto le misure restrittive si allentino sul mondo dello spettacolo. (Continua a leggere dopo la foto)























Dello stesso avviso è stato Enzo Iacchetti che ha ammesso che il problema non è tanto per i volti noti della tv, ma per “gli attrezzisti, i truccatori i tecnici che restano fermi per mesi”. Abbandonando per un attimo i temi seri, Enzo Iacchetti e Ezio Greggio hanno raccontato uno scherzo divertente, fatto con la complicità di Antonio Ricci, a Striscia la notizia. (Continua a leggere dopo la foto)



Greggio ha infatti fatto credere a Iacchetti di avere un figlio segreto, assoldando due attori per rendere verosimile la recita. “Oggi non ci cascherei più” ha commentato Enzo Iacchetti divertito pronto a tornare a partire dal 7 dicembre a Striscia la notizia.

