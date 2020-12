“Felicissima”. Gioia immensa per Simona Ventura, la conferma arriva proprio da lei

Pochi giorni fa Simona Ventura è finita sulla bocca di Fabrizio Corona per un gossip che ha fatto chiacchierare parecchio. “La Ventura fa fatica ad arrivare a fine mese, cioè, voglio dire: la Ventura”, ha detto l’ex re dei paparazzi lanciando una vera e propria bomba. La conduttrice non ha risposto alla frecciatina di Fabrizio Corona e in questi giorni è tornata sui giornali per dare una bellissima notizia. La vita di Simona Ventura, infatti, procede a gonfie vele, complice anche il bellissimo rapporto che ha instaurato con il compagno, il giornalista Giovanni Terzi. Pochi giorni fa hanno festeggiato il secondo anno del loro amore scambiandosi teneri messaggi sui social. “Insieme siamo imbattibili” ha scritto la conduttrice.

"Sono fortunato amore mio ad averti al mio fianco" ha replicato il giornalista. La relazione è sempre più forte e se non fosse stato per il lockdown che ha bloccato i due sarebbero già marito e moglie. "Oggi, in questo anniversario che solo noi conosciamo, volevo ringraziarti per tutta la serenità, l'appoggio, la fiducia e l'amore in cui hai inondato me e la (a volte impegnativa) famiglia. Insieme siamo una forza, complementari e imbattibili. E infatti 'noi uno' è il nostro motto. Sono sempre più convinta che qualunque sia l'ostacolo che dobbiamo superare, insieme ce la faremo. I love you." ha scritto la Ventura.















Molti suoi programmi e tante sue conduzioni hanno fatto la storia e sono entrate nel cuore dei telespettatori e dopo un lungo periodo di pausa dal piccolo schermo è pronta a un ritorno in televisione. Il debutto di questo nuovo format è previsto per la prima parte del 2021 ma ancora non è stata svelata ed annunciata ufficialmente la data d'inizio.















"Mai niente e nessuno potrà togliermi l'entusiasmo per la partenza di un nuovo progetto. Hic sunt leones", ha scritto la giornalista e conduttrice sul suo account Twitter. La conduttrice di Chivasso sarà al timone della versione italiana di Game of Games: un gioco a premi con concorrenti non famosi reso celebre da Ellen DeGeneres negli Stati Uniti sul canale NBC.









Simona Ventura, inoltre, per quanto riguarda Game of Games, nelle scorse settimane ospite a Tv Talk aveva dichiarato: “Darò sfogo a tutta la mia creatività. Sono molto felice che il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo abbia cercato con grande forza un programma per me, perché ho voglia di buttarmi in cose nuove”.

