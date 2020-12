Nella serata del 30 novembre, prima di lasciare spazio alla puntata del ‘Grande Fratello Vip’, Ficarra e Picone hanno comunicato al pubblico di dire addio al tg satirico. Picone ha ringraziato i telespettatori che “ci hanno sopportato”, e poi i cameraman, il regista, le veline, le sarte e le truccatrici, e soprattutto Antonio Ricci; inoltre ha aggiunto: “Non escludiamo che prima o poi si possa tornare, ma per il momento passiamo il testimone. Quello più dispiaciuto di tutti è il Gabibbo”.

I telespettatori hanno accolto questa notizia con un certo dispiacere, visto che la coppia era molto apprezzata. Ma dopo 15 anni di “onorato servizio”, come hanno detto i diretti interessati, è arrivato il momento di lasciare spazio ad altri. Durante la puntata non hanno spiegato i motivi della loro decisione, ma nelle scorse ore hanno deciso di concedere un’intervista al ‘Corriere della Sera’. Qui hanno voluto fornire ulteriori dettagli su questa scelta che ha rattristato milioni di persone. (Continua dopo la foto)















I due conduttori hanno detto al giornalista di avere voglia di provare qualcosa di diverso, hanno il desiderio di fiondarsi in altri tipi di progetti. Dunque, la loro ultima apparizione a ‘Striscia la Notizia’ avverrà sabato 5 dicembre. Per il momento, dopo questa avventura, resteranno un po’ senza lavoro ma nei prossimi mesi sono attese novità sul loro futuro professionale. Tutto dipenderà dall’andamento della pandemia da coronavirus, ma i loro obiettivi sono decisamente ambiziosi. (Continua dopo la foto)















Queste le ultime dichiarazioni di Ficarra e Picone al ‘Corriere della Sera’: “Nel nostro lavoro ogni tanto ci sta di rimescolare le carte. Era venuto il momento. Per noi è stata una scelta ponderata, che non è arrivata all’improvviso”. Stando a quanto appreso, il creatore del tg satirico Antonio Ricci si è rammaricato per la decisione assunta dal duo. Ha manifestato tutto il suo dispiacere, ma allo stesso tempo ha compreso le loro intenzioni di volersi immergere in altre avventure. (Continua dopo la foto)









Qualche giorno fa avevano fatto discutere le loro battute sul ‘Grande Fratello Vip’: “Stasera voglio dare dei numeri che non conoscevo: pensate che in Italia, in dieci anni, ci sono stati quasi mille fenomeni meteorologici estremi che hanno flagellato il paese”, aveva detto Picone. E Ficarra aveva replicato: “Vabbè, poi se ci aggiungete anche il Grande Fratello Vip… Quello è una tragedia enorme, è una devastazione”.

GF Vip al veleno, per Elisabetta Gregoraci si mette male: cosa è successo a bordo piscina