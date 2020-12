È finalmente entrato nella casa dalla porta rossa. Cristiano Malgioglio è finalmente dentro la casa del Grande Fratello Vip. Per lui c’è un’attenzione particolare, dentro e fuori il reality. Il pubblico lo adora, Alfonso Signorini lo sa e con i suoi autori ha preparato una cornice degna di un vippone tanto acclamato. E dove ha trascorso la prima notte dentro la casa il paroliere siciliano?

Intanto, cominciamo col dire che, pur entrando ad una settimana di distanza dall’eliminazione di Patrizia De Blanck e meritando una stanza tutta per sé, a Malgioglio non è stata assegnata la stessa stanza della contessa. È comunque in un’altra ala dell’abitazione, al riparo dagli altri concorrenti, quasi a voler ribadire un distacco da tutti gli altri. Il buon Cristiano avrà per sé una stanza interamente arredata pensando a lui. (Continua a leggere dopo la foto)















Dunque Cristiano Malgioglio ha dormito la sua prima notte nella casa dentro una camera con numerose gabbie di uccelli, un richiamo evidente alla frase sui volatili del cantautore diventata virale alla sua prima apparizione al GF. La frase incriminata fu: “Quanti uccelli, ma avete visto quanti uccelli in aria? Cin, ma solo in aria stanno perché di qua son morti, tutti!”. Poi dappertutto colori molto forti, vivaci, in linea col temperamento del personaggio e un cuscino con stampata la faccia di Pupo e per finire un gigantesco cuore sopra la testata del letto. (Continua a leggere dopo la foto)















Naturalmente il paroliere catanese non poteva esimersi dal commentare coloritamente la sua sistemazione, appena terminata la puntata. Malgioglio ha fatto vedere la sua camera a Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi esclamando: “Uccelli, uccelli da tutte le parti! Cosa ne ne faccio io di tutti questi uccelli?”. Se questo è l’inizio figurarsi come potrà essere il proseguimento dell’esperienza malgiogliana. (Continua a leggere dopo la foto)









Poco dopo aver mostrato la caratteristica camera ai suoi ‘ospiti’ Cristiano nostro ha chiesto: “Vi piace? Carina vero? Bilocale… l’armadio è un po’ stretto, non rende. Questo è un letto per due persone… mah! Se hai uno che è alto due metri e dieci non ci arrivano i piedi… prenderò uno più piccolo”. Niente da fare, le parole non gli mancano, lo sappiamo. E lo spirito nemmeno. D’altronde è entrato nella casa per divertirsi e cancellare il buio di questo periodo. Ben tornato Cristiano! (clicca qui per guardare il video della stanza di Malgioglio)

