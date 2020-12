I colpi di scena al “Grande Fratello Vip” non mancano mai. Anche durante la puntata del 30 novembre Alfonso Signorini ha riacceso gli animi riportando a galla vecchie “ruggini” tra due vippone: Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Punzecchiata dal conduttore, la showgirl calabrese ha fatto intuire che in passato l’ex di Francesco Monte ci avesse provato con l’ex marito Flavio Briatore. Non solo, ha anche ammesso di essere gelosa della influncer che appena entrata nella casa ha instaurato un bel rapporto con Pierpaolo Pretelli.

Dopo la puntata Rosalinda si è scontrata con Elisabetta Gregoraci. "Ti devo dire quello che penso. Magari la tua intenzione era diversa, ma hai fatto passare dei brutti messaggi su una ragazza di 27 anni", ha spiegato l'attrice all'ex moglie di Flavio Briatore. I toni si fanno accesi ed Elisabetta Gregoraci ha replicato piccata: "Non sai come sono andate le cose. Stai giudicando senza sapere, io non ho mai parlato delle tue cose".















L'acceso scontro fra Giulia ed Elisabetta durante la puntata di ieri ha lasciato nelle due concorrenti un velo di amarezza così l'influencer, rimasta in piscina con Dayane e Selvaggia, ha ringraziato Rosalinda per aver preso le sue difese. "Ho apprezzato, finalmente qualcuno con il coraggio di esporsi, anche se non so cosa hai detto", ha detto la Salemi, mentre Dayane ha lodato la presa di posizione di Rosalinda.















"Ha detto che non è giusto far passare un determinato messaggio su una ragazza di ventisette anni". La conversazione a bordo piscina delle quattro compagne d'avventura però non passa inosservata proprio a Elisabetta Gregoraci che, intenta ad allenarsi nel giardino, le vede.









Selvaggia allora esclama titubante: “Mi ha lanciato due occhiatacce” mente Giulia risponde rassegnata: “Infatti non ne parliamo più, non roviniamoci la giornata” invitando le coinquiline a non farsi travolgere dal malumore. La Roma inoltre, parlando con Giulia Salemi, ha dichiarato: “Ma vaffanc**o! Se ne stesse a casa sua, a Montecarlo, non qua. Già mi ha rotto i cogli**i”.

