Nella serata di venerdì 30 novembre ha fatto il suo ingresso al ‘Grande Fratello Vip’ l’attesissimo Cristiano Malgioglio, pronto a stupire anche in questa edizione. Anche se la sua nuova avventura non è iniziata nel migliore dei modi, a causa di alcune rivelazioni fatte a Tommaso Zorzi: “Stanno per entrare altri personaggi gay. Ops, forse questo non avrei dovuto dirlo. Tra poco dal Grande Fratello si passerà ad essere la Grande Sorella”. E l’artista rischia adesso un provvedimento.

Ricorderete infatti che Andrea Zelletta e Paolo Brosio furono sanzionati per aver rivelato alcuni dettagli, inerenti ciò che era accaduto fuori dal reality show. In quella circostanza fu disposta la nomination d’ufficio, ciò che potrebbe subire Malgioglio. Intanto, altri concorrenti stanno per varcare la porta rossa. Dopo tante voci circolate in questi giorni, stavolta è Alfonso Signorini ad aver svelato ufficialmente 6 nomi di protagonisti che tra poco faranno compagnia agli inquilini. (Continua dopo la foto)















Sul settimanale ‘Chi’, diretto proprio dal conduttore del ‘GF Vip’, ha parlato anche della possibilità che alcuni vipponi possano lasciare il programma: “Non insisto con chi vuole andare via, le logiche televisive devono fare un passo indietro di fronte alle scelte personali e familiari. Ognuno è libero di decidere e io accetto, anche con dolore, ogni scelta”. Poi ecco arrivare l’annuncio tanto atteso dei nomi dei nuovi vip che stravolgeranno gli equilibri della casa più spiata d’Italia. (Continua dopo la foto)















Nel numero di ‘Chi’ che uscirà in edicola il 2 dicembre, c’è scritto che prenderanno parte alla trasmissione in onda su Canale 5 i seguenti personaggi: la sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga, Filippo Nardi e Mario Ermito. Sia Nardi che Ermito hanno preso parte anche al ‘Grande Fratello Nip’, senza però durare a lungo. Ricorderete la sbroccata di Filippo, che fu mandato via dopo essere esploso di rabbia per la mancanza delle sigarette. (Continua dopo la foto)









Durante la puntata del 30 novembre la modella brasiliana si aspettava una belle sorpresa, cosa che però non è accaduta e in serata si è sfogata scagliandosi contro gli autori del programma. “Io capisco il vostro punto di vista, però dovete capire anche il mio. E per fortuna capite. Cioè andare lì e fare una puntata di 3 ore e poi nulla”, ha detto la modella rivolgendosi agli autori.

“Ha già iniziato l’isolamento”. GF Vip, scoperto il nuovo concorrente che sta per entrare. Si farà notare eccome nella casa