Il Commissario Montalbano, quando arriva in tv l’episodio inedito. E sarà l’ultimo

Un ultimo episodio col botto per concludere come merita una serie amatissima dal pubblico di Rai 1. Stiamo parlando de Il Commissario Montalbano, il cui prossimo episodio inedito sarà anche l’ultimo. Ormai è cosa certa da mesi, da quando la notizia ha iniziato a circolare. E sul futuro della stessa serie ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri l’attore che interpreta Montalbano, ovvero Luca Zingaretti, ha aumentato con le sue dichiarazioni l’alone di mistero.

Zingaretti ha infatti rivelato che potrebbe anche non tornare più sul set nei panni del commissario di Vigata. Non si sa ancora la data esatta, si sa soltanto che il prossimo episodio andrà in onda nel 2021. Intanto da oggi, martedì 1 dicembre, riprenderanno gli episodi in replica, a cominciare da quello intitolato "La piramide di fango". Qui la storia comincia in una notte buia e piovosa con un uomo in mutande e canottiera, ferito e grondante sangue che pedala su una bicicletta. L'uomo raggiunge un cantiere e si infila in un tubo, dove verrà trovato esanime il giorno dopo.















Successivamente il commissario Montalbano riesce a risalire all'identità dell'uomo e a trovare la sua abitazione. Poi scopre che la vittima era coinvolta in un giro di corruzione e criminalità riguardante alcune imprese edili della zona. Dunque stasera un altro caso difficile per il commissario Montalbano, in onda su Rai1 a partire dalle 21 e 25. Tornando all'episodio inedito conosciamo il titolo: "Il metodo Catalanotti", ispirato al romanzo di Camilleri pubblicato nel 2018, un anno prima della dipartita del grande maestro di Porte Empedocle.















In questa storia non è il solito Catarella ad avvertire il commissario dell'ennesimo omicidio, ma il Mimì Augello, alias Cesare Bocci, che sveglia il commissario nella notte per avvertirlo di aver scoperto casualmente un morto durante un appuntamento amoroso in un appartamento disabitato. Nello stesso tempo viene ritrovato anche il cadavere di Carmelo Catalanotti, usuraio ma anche regista teatrale ingegnoso. Catalanotti ha infatti inventato un metodo di recitazione che consente all'attore di entrare in un personaggio attraverso i propri segreti più nascosti.









Insomma sarà come sempre una storia intricata, stavolta giocata sul filo di sedute psicanalitiche tra teatro e realtà e di violenze domestiche taciute. Non mancherà un momento di passione che riaccenderà il cuore di un commissario, ormai avviato al tramonto della propria vita, con una giovane capo della polizia scientifica. Un appuntamento da non perdere, per cui bisognerà attendere il nuovo anno.

