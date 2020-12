“Lo sai quanto hai perso?”. L’eredità, stavolta tanta tristezza per Massimo Cannoletta. Flavio Insinna senza parole

Non è andata bene per lui l’ultima ghigliottina di Massimo Cannoletta che tuttavia si conferma ancora una volta campione all’Eredità. Il divulgatore leccese è ormai in sella dal 3 novembre (lo rivedremo anche domani) e ha già vinto 185.000 euro in premi. Oggi Massimo Cannoletta ha sfiorato una vera e propria impresa alla ghigliottina: “Favore, vendita, telefono, verde, parlare”, un en plein che gli ha consentito di arrivare alla prova finale senza aver visto mai dimezzare il montepremi. Ma nella card finale Cannoletta ha scritto “Camera” e non “Pubblico”, la risposta corretta.

Con la puntata del 29 novembre – la parola era "Descrizione" – il campione era salito a quota 185.000 euro vinti. Cannoletta, come sempre a suo agio con Insinna, ha regolarmente superato tutte prove dell'Eredità. Storia, religione, cultura generale e persino filosofia: il concorrente leccese è recentemente diventato popolare grazie al suo acume. Un vero campione che stavolta arrivava al triello, partendo dalla domanda "A quale filosofo greco è attribuito il famoso panta rey, tutto scorre?".















Non ci pensa molto Massimo e risponde sicuro: "Eraclito". "Ennesima risposta esatta, chiosa Insinna". Insomma, le indoviuna tutte: è chiaro che il ringhio del leopardo ha dato il caratteristico suono alla macchina di Ghostbusters (1984) ed è il basco la lingua europea il cui ceppo non è conosciuto: "Nemmeno da Massimo", ha scherzato Insinna.















Il Cannoletta ha fatto sognare l'Italia nella puntata di domenica sera dell'Eredità il campione pugliese ha cambiato all'ultimo istante la parola che secondo lui legava Fisica, Fedele, Fatti, Attimo e Paesaggio. Stava deponendo la scheda sul leggìo, poi si è bloccato e ha chiesto al conduttore Flavio Insinna: "Scusate, posso cambiare la parola perché ho avuto un'intuizione?".











“Certo – ha risposto Insinna – fino a quando la scheda è nella tua mano puoi fare come preferisci”. E quando Cannoletta ha girato la scheda si è visto che la parola Percezione era stata cancellata. La parola scelta in extremis dal campione era infatti Descrizione che poi si è rivelata azzeccata.

