Elisabetta Gregoraci sempre più glamour (e scollata) al GF Vip: il prezzo del vestito

Non c’è niente da fare: a ogni diretta Elisabetta Gregoraci è la vippona più chiacchierata e anche la più glamour. Tra i tanti argomenti trattati, tra cui il Cristiano Malgioglio show nella Casa, durante la puntata numero 22 del GF Vip andata in onda lunedì 30 novembre sono volate ancora scintille tra Eli e Giulia Salemi.

Il motivo dello scontro è lo stesso della settimana scorsa, ovvero le vacanze in Sardegna di qualche anno fa durante le quali tra le due ci sarebbe stata un po’ di tensione. Per Elisabetta Giulia ha avuto attenzioni più carine nei confronti di Flavio Briatore, all’epoca suo marito, mentre la Salemi sostiene che è stata lei a non rivolgerle la parola. Nella nuova diretta le due hanno mantenuto la stessa linea senza riuscire quindi a chiarirsi. (Continua dopo la foto)















A mettere altro pepe sulla faccenda Patrizia De Blanck che, a sorpresa, ha lanciato una bomba dallo studio: “Me lo ha detto pure Flavio che lei ci provava e lui non se la filava per niente”. Ma Giulia ha preferito non replicare, si è limitata a smentire e a dire di essere a posto con la sua coscienza anche se siamo certi che questo gossip non cadrà nel vuoto. (Continua dopo la foto)















Poi, come se tutto questo non bastasse, successivamente Alfonso Signorini ha tirato in ballo anche Pierpaolo Pretelli, quindi la gelosia di Elisabetta per il suo rapporto con Giulia. E chissà se Eli alla fine deciderà di rimanere al reality, che come è noto andrà in onda fino a febbraio. Nel frattempo, anche se quella di lunedì potrebbe essere stata una delle sue ultime dirette, continua a abbagliare con look stratosferici. (Continua dopo le foto)











Abito nero e scintillante per la 22sima puntata del GF Vip. Eli ha indossato un minidress della collezione Autunno/Inverno 2020-21 dei Elisabetta Franchi, un modello molto sensuale con la gonna corta e arricciata, maniche lunghe, scollatura profonda e paillettes argentate sul corpetto a cui ha abbinato i “soliti”, bellissimi sandali di Gucci da 650 euro. Ma torniamo all’abito: volete sapere il prezzo? Sul sito ufficiale della stilista viene venduto a 459 euro.

