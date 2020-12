“C’è stata come un’esplosione”. Boato in diretta, Barbara Paolmbelli e regia nel panico. Cosa è successo

Quando si dice “il bello della diretta”. Problemi durante la puntata di Stasera Italia, il programma di Rete 4 condotto ogni sera da Barbara Palombelli che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca, andata in onda il 30 novembre 2020. Come sempre, tanti ospiti e tanti argomenti, ma a un certo punto in studio e anche da casa si sono sentiti rumori fastidiosissimi.

Come dei fischi assordanti che hanno reso incomprensibile quello che dicevano ospiti e conduttrice, sovrastando i dialoghi e generando successivamente il vuoto, con un audio totalmente assente e difficoltà sia per Barbara Palombelli che per chi era collegato in diretta col programma, in onda nell’access prime time della rete. “Scusate, c’è stata come un’esplosione qui nello studio”, le parole della padrona di casa. (Continua dopo la foto)















In pratica l’audio è letteralmente saltato per alcuni istanti, durante i quali il pubblico a casa e la conduttrice hanno fischi fastidiosi. Un inconveniente tecnico che ha colto alla sprovvista anche la stessa Barbara Palombelli, assordata dai fragorosi rumori che le risuonavano nelle orecchie tramite gli auricolari. Col passare dei minuti (per prendere tempo, intanto, era stato trasmesso un servizio ndr) la situazione è migliorata, ma non del tutto. (Continua dopo la foto)















Alla fine della puntata di lunedì sera, come riporta il sito di Davide Maggio, Barbara Palombelli non ha potuto fare altro che scusarsi con i telespettatori e gli ospiti per l’intoppo acustico che aveva rischiato di compromettere l’ultima parte della trasmissione: “Chiedo scusa a tutti, ai miei interlocutori, agli ospiti. C’è stata come un’esplosione qui nello studio e quindi siamo un po’ tutti impazziti ma ce l’abbiamo fatta a portare a termine la trasmissione”. (Continua dopo foto e post)









Scusateci per il problemi tecnici. Ci rivediamo domani sera alla stessa ora sempre su #Rete4 Ora vi lasciamo a @NicolaPorro e alla su #QuartaRepubblica Grazie per averci seguito#Staseraitalia pic.twitter.com/KIonr2syI4 — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 30, 2020



“Speriamo domani di essere più fortunati, mi scuso ancora con Belpietro”, ha concluso la conduttrice di Stasera Italia per dare poi la linea a Quarta repubblica, con Nicola Porro. Sempre su Rete4, si erano registrato problemi tecnici anche poche settimane fa, precisamente il 3 ottobre. Un inconveniente simile almeno negli effetti aveva riguardato Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi alle prese con difficoltà nell’audio della trasmissione.

