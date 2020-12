In onda ieri sera, lunedì 30 novembre, la 22esima puntata del Grande Fratello Vip. Diretta che, come tutti noi sospettavamo già, è stata ricca di emozioni. Un enorme batticuore è stato quello di aver assistito al tanto atteso revival di Cristiano Malgioglio dentro la casa del GF Vip.

Ma non solo zia Malgy, perché come accade sempre, sono andate in scena numerose diatribe, non ultima quella fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. E abbiamo fatto caso anche ad una agguerritissima Dayane Mello, agguerrita nonostante la sua Rosalinda non sia stata eliminata. In questo calderone però, qualcosa mancava, anzi… qualcuno!





























Il comodino Enock Barwuah è stato eliminato e la De Blanck, dallo studio gli mandava già da inizio puntata delle dichiarazioni di amore: "Mi sono commossa per Enock, quando vuoi vieni a casa che io e Giada ti aspettiamo. Ti faccio la pasta asciutta proprio come piace a te". In questa edizione sono nati un paio di legami che paiono proprio sinceri, oltre a quello stretto dalla contessa con il fratello di Balotelli, troviamo quello tormentato tra Oppini e Zorzi, come spesso accade non è temporalmente distane il loro ultimo crollo emotivo (ieri sera). Detto ciò, chi si è accorto del grande assente di ieri sera?!









Ci sono i vipponi all'interno della casa del GF Vip, poi nello studio di Cinecittà, insieme a Signorini, troviamo gli opinionisti e il pubblico, e sono soliti essere presenti anche tutti gli inquilini eliminati man mano dal gioco. Ieri sera, ad esempio, abbiamo potuto godere della bellezza di Matilde Brandi, di Myriam Catania e le lacrime di Guenda Goria alla sola vista della carrambata tra suo fratello Gian Amedeo e sua madre Maria Teresa Ruta. Ma vi siete accorti che mancava una persona? Esatto, proprio lei! Tra tutti gli ex concorrenti eliminati a mancare era proprio Franceska Pepe. Non è la prima volta che la modella milanese non presenzi ad una puntata del GF Vip, era già successo in passato, ma mentre l'altra volta era per problemi di salute, questa volta non ne abbiamo proprio idea… mistero!

